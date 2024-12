Roemeen steelt scheermesjes om op te sturen naar zijn thuisland: “Ik heb het gedaan voor mijn familie”

Een 25-jarige Roemeen riskeert vijftien maanden cel en 1.200 euro boete voor een reeks diefstallen in supermarkten. Hij had het vooral op scheermesjes gemunt en wou die opsturen naar zijn thuisland. “Zijn familie werd er bedreigd door zijn schulden”, zei zijn advocaat.

Op 24 augustus dit jaar werd de twintiger gesnapt door de winkeldetective van de Colruyt in Zwevegem. Die kende de jongeman al van eerdere feiten. Later zou blijken dat de Roemeen toesloeg in winkels over het hele land. Alles samen moet hij zich verantwoorden voor negen diefstallen.

Overal stal hij scheermesjes. “De beklaagde had zelfs een soort badpak aan onder zijn kledij waarin hij de mesjes gemakkelijk kon verbergen”, beschreef de procureur. “Hij zei nog dat dit voor rugproblemen was maar probeerde het in de cel wel te verscheuren en te verbergen.”

Drie kinderen en veel schulden

De man gaf het merendeel van de diefstallen toe op zijn proces. “In Roemenië heeft mijn cliënt een gezin met drie kinderen en veel schulden”, zei zijn advocaat. “Hij werd bedreigd. Daarom kwam hij naar België om bij een bouwbedrijf te werken maar hij kon nooit opstarten. Toen hij hoorde dat zijn familie opnieuw bedreigd werd, en zelfs fysiek werd aangevallen, ging hij stelen. Hij stuurde de mesjes naar Roemenië om te verkopen.”

De Roemeen zelf sprak zijn spijt uit. “Ik heb het gedaan voor mijn familie”, zei de man. Hij hoopt op een straf met uitstel zodat hij naar zijn thuisland kan terugkeren.

Vonnis op 20 januari.