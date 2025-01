Rijverbod voor vrouw (42) die rood licht negeert in Brugge: “Stond al héél lang op rood”

Een 42-jarige dame is door de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van acht dagen voor het negeren van een rood licht.

Op 23 december 2023 vlamde de vrouw met haar wagen door een rood verkeerslicht in Brugge, terwijl het verkeerslicht al bijna 32 seconden op rood stond. De rechter tilde zwaar aan het voorval. “Het stond al héél lang op rood”, zei de Brugse politierechter. “Voor iemand anders was het dan al lang groen. Dat is een gevaarlijke situatie.” De dame kreeg ook nog een geldboete van 240 euro.

(CCA)