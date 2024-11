Productieassistent van Sven Pichal veroordeeld tot zeven jaar cel voor het verkrachten van twee minderjarigen

Het hof van beroep in Antwerpen heeft voormalig productieassistent B.D. (36) uit Ieper veroordeeld tot zeven jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor het verkrachten van twee minderjarigen en voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Hij kreeg die beelden van onder meer ex-radiopresentator Sven Pichal. In eerste aanleg kreeg hij nog acht jaar cel. Het hof beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

B.D. had vorig jaar aangifte gedaan tegen acteur R.D.B., omdat die hem beelden van seksueel kindermisbruik had gestuurd. Een vriend van B.D. had die aangetroffen in de Telegram-app op zijn gsm en had hem aangemaand om naar de politie te stappen. R.D.B. verklaarde later dat hij samen met B.D. naar dergelijke beelden had gekeken, waarna ook het informaticamateriaal van B.D. werd onderzocht.

Baby’s en jongens tot twaalf jaar

In de gsm van de beklaagde werden veertien foto’s en video’s aangetroffen van baby’s en jongens tot twaalf jaar oud die op extreem gewelddadige manier verkracht werden door volwassen mannen. Maar daar bleef het niet bij. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat B.D. ook twee minderjarige acteurs seksueel had misbruikt in zijn hoedanigheid als productieassistent bij een theatervoorstelling in Antwerpen. De jongens waren 14 en 16 jaar toen het begon. Het misbruik ging vaak gepaard met overmatig alcohol- en druggebruik.

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde B.D. in mei tot acht jaar cel, 8.000 euro boete en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij werd op zitting onmiddellijk aangehouden en verblijft sindsdien in de gevangenis. De dertiger ging enkel op strafgebied in beroep, zijn schuld heeft hij nooit betwist. Hij vroeg het hof om hem een straf met probatie-uitstel op te leggen en rekening te houden met verzachtende omstandigheden.

Perverse ingesteldheid

Het hof oordeelde net als de eerste rechters dat de feiten heel ernstig zijn. “Het bekijken van beelden van seksueel misbruik van zeer jonge kinderen en baby’s getuigt van een ontstellend verminderd normbesef en een uiterst perverse ingesteldheid. Beklaagde heeft ook daadwerkelijk twee minderjarigen seksueel misbruikt na eerst hun vertrouwen en dat van hun ouders te hebben gewonnen.”

Het hof hield bij de strafbepaling rekening met de aard en de grote ernst van de feiten die een traumatische impact hebben op de minderjarige slachtoffers en op de samenleving, met het psychologisch onderzoek van beklaagde waaruit een groot risico blijkt op recidive, zijn gunstig strafverleden en zijn medewerking tijdens het strafonderzoek.

“Omdat beklaagde moet beseffen dat de gepleegde feiten van kindermisbruik absoluut onduldbaar zijn in onze samenleving, vindt het hof een straf met uitstel niet gepast”, klonk het in het arrest. Hij kreeg daarom zeven jaar cel opgelegd – een jaar minder dan in eerste aanleg – en wordt ook nog vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Onmiddellijke aanhouding

B.D. werd ook voor twintig jaar uit het recht ontzet om allerlei functies uit te oefenen die hem in contact brengen met minderjarigen. Het hof meende bovendien dat er recidive- en onttrekkingsgevaar is en beval daarom zijn onmiddellijke aanhouding. B.D. wilde zijn cel liever niet verlaten om naar het arrest te komen luisteren en werd op de zitting vertegenwoordigd door zijn advocaat.