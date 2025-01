Politie eist fikse schadevergoeding van 50-jarige die met airsoftwapen op raam schoot

Een 50-jarige man uit Nieuwpoort dreigt flink te moeten boeten toen hij in een dronken toestand met een airsoftwapen op een raam schoot en nadien zich bedreigend en weerspannig opstelde tegen de politie. Niet alleen riskeert M.D. achttien maanden cel, een politieman die een zwaar knieletsel opliep en de politiezone vragen meer dan 22.500 euro schadevergoeding. “Wij betwisten de weerspannigheid met klem. Op dat vlak deed M.D. niets verkeerd en het knieletsel was enkel te wijten aan het eigen politieoptreden”, klink het bij de verdediging.

Op 3 oktober vorig jaar werd de politie Westkust massaal opgeroepen naar Nieuwpoort waar de 50-jarige M.D. dreigend en roepend op straat liep en met een ‘vuurwapen’, een airsoftwapen bleek later, een raam van een huis had vernield. M.D. was dronken, wilde ruzie zoeken met zijn ex en was al goed gekend bij de politie. “Ze wisten dat hij vuurwapengevaarlijk was en riepen snel versterking op”, klonk het bij de procureur.

Maar M.D. weigerde zich over te geven, beledigde de politie volop en verborg zijn hand achter zijn rug. “Daarop trokken de politiemensen zelf hun wapen, waarop M.D. beide handen toonde en naar binnen vluchtte, waar de politiemensen verwachtten dat hij zijn wapen zou zoeken”, sprak de advocaat van de politie. “Ze wilden hem aan zijn deur boeien, maar hij verzette zich hevig en viel daarbij op de knie van een politieman. Die liep een zwaar knieletsel op en kon weken niet werken.”

De politieman vraagt de aanstelling van een deskundige en een provisie van 5.000 euro. De politiezone Westkust eist wegens loonbederf 17.671 euro en voor het kapotte raam werd nog eens 875 euro gevraagd. De bewoonster zelf eist tot slot 1.000 euro morele schadevergoeding.

Arbeidsongeval

Meester Kris Vincke gaf namens M.D. de meeste feiten toe, maar vroeg een straf met uitstel. “Maar met de tenlastelegging weerspannigheid ben ik het niet eens. M.D. deed niks verkeerd. Dat hij geen zin had om met de politie mee te gaan en naar binnen ging, is niet strafbaar. Wat daar dan gebeurde, komt door de politie-interventie zelf. Ze zeggen zelf dat ze M.D. eerst aan de hals en dan de arm naar buiten gesleurd hebben en hij zo gevallen is op die politieman. Dat is zijn fout niet. Dit gaat om een arbeidsongeval.”

Vonnis op 28 januari. (JH)