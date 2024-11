Orale seks op bankje aan Spuikom in Oostende levert dronken koppel geen straf op

Een koppel bedreef onbeschroomd de liefde op een bankje aan de Spuikom in Oostende. Een fietser was daar evenwel getuige van, waarna de twee het mochten uitleggen aan de rechter.

Op 2 juni bediende een 44-jarige vrouw uit Bredene een 58-jarige Oostendenaar van orale seks op een bankje in de Schietbaanstraat aan de Spuikom in Oostende. Een fietser was daar getuige van en sprak een politiepatrouille aan. Paniekerig beschreef de getuige het tafereel, waarna de politie een kijkje ging nemen.

Ter plaatse zagen de agenten hoe de vrouw intussen op de schoot van haar partner zat. De gulp van haar broek stond open, terwijl ze het ontblote geslachtsdeel van de man in haar linkerhand had. Toen ze de politie zag, sprong de vrouw van de schoot van haar partner en stopte ze snel zijn geslachtsdeel terug in zijn broek.

De twee ontkenden in alle toonaarden dat ze seksuele handelingen stelden. Vreemd genoeg probeerde de vrouw tijdens de interventie het geslachtsdeel van de man meermaals terug uit zijn broek te halen. De agenten maakten er haar attent op dat zo’n gedrag niet hoort. Het koppel verspreidde een alcoholgeur en bleek dronken.

Op hun proces betwistte het koppel de feiten niet langer. De rechtbank achtte hen schuldig aan exhibitionisme, maar verleende hen de gunst van de opschorting. Mochten ze tijdens hun proeftijd van drie jaar nieuwe pleiten plegen, kunnen ze alsnog een straf krijgen opgelegd. (AFr)