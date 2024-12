Opschorting voor zaakvoerder die ex-zakenpartner hackte

Een 43-jarige man uit Tielt heeft de gunst van de opschorting gekregen wegens externe hacking. Nadat hij ruzie kreeg met zijn zakenpartner en uit diens bedrijf stapte, bleek hij nog een jaar lang toegang te hebben tot diens mailbox en kon zo gegevens van klanten bekomen. Zijn bedrijf zelf kreeg een geldboete van 24.000 euro, de helft met uitstel.

In september 2020 legde het slachtoffer klacht neer bij de politie wegens inbreuk op de privacy en externe hacking. “Hij had samen met N.G. een bedrijf opgericht dat actief was in de vastgoedsector”, sprak de advocaat van de burgerlijke partij.

Het ging om bedrijven in Ardooie en Torhout. “Na een tijdje kwam ruis op hun zakelijke relatie wegens een verschil in visie. In 2018 werd de samenwerking stopgezet en nam het slachtoffer de aandelen van N.G. over. Die bleek zich nog een jaar lang toegang te verschaffen tot de mailbox van het bedrijf en kon zo gegevens van klanten achterhalen, maar ook persoonlijke mails lezen. Het waren klanten van het slachtoffer die hem op de hoogte brachten nadat heel wat mails wel gelezen maar onbeantwoord bleven.”

Voor de ondernemingsrechtbank werd intussen ook al een felle procedure gevoerd. Nu werd N.G. in de strafrechtbank veroordeeld wegens externe hacking. Hij kreeg de gunst van de opschorting, zijn bedrijf krijgt een geldboete van 24.000 euro, de helft met uitstel. Hij moet de burgerlijke partijen in totaal 2.750 euro schadevergoedingen betalen. (JH)