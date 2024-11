Oplichter (37) die tientallen slachtoffers maakte via Facebook Marketplace blijft in cel

Een 37-jarige man uit Wervik die opgepakt werd nadat hij al zeker 49 mensen oplichtte via Facebook Marketplace en zo 10.000 euro incasseerde moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van Veurne beslist.

De man uit Wervik werd vorige week maandag opgepakt nadat bij politiezone Westkust al maanden een onderzoek loopt. Dat begon in juni toen een man uit De Panne aangifte deed van het feit dat hij 168 euro had betaald om een nagelpistool te kopen via Facebook Marketplace, maar het product nooit geleverd werd. Er werd een gerechtelijk onderzoek bevolen en daarbij werd de man uit Wervik betrapt. Het bleek dat hij al heel wat op zijn kerfstok had, en niet alleen omdat hij in 2022 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd. “Er konden nog 48 slachtoffers aan de verdachte worden gelinkt. Allen kochten ze goederen aan via Facebook Marketplace en werden de gekochte zaken, van Duvel bierglazen over dartspijltjes tot werkmateriaal, nooit ontvangen. De slachtoffers wonen in heel België. Het totale nadeel loopt op tot ongeveer 10.000 euro.”

De raadkamer in Veurne verlengde vrijdag zijn aanhouding met een maand. Slachtoffers kunnen zich nog steeds melden bij de politie. (JH)