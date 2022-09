Oostendse twintiger kijkt aan tegen veertiende veroordeling op vijf jaar tijd

Een 25-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank 30 maanden effectieve celstraf voor weerspannigheid, informaticabedrog en een hele resem diefstallen, waarvan enkele met geweld.

Op 23 juli vorig jaar maakte Spiro B. met geweld een elektrische step buit in Oostende. De twintiger werd opgepakt en ging ook in het politiebureau agressief te keer. Hij bleek lang niet aan zijn proefstuk toe. Volgens de procureur ging de twintiger op 8 april 2020 in de Aldi in Oostende aan de haal met wodka en limoncello. De twintiger werd betrapt en raakte slaags met het personeel. Tussenin pleegde hij volgens het parket nog zes andere diefstallen, onder meer bij Kruidvat en Spar. Hij stal ook gsm’s en bankkaarten. Met een van die kaarten deed hij aankopen ter waarde van 364 euro.

Procureur Fauve Nowé wees op het uitgebreide strafblad van B. “Hij werd sinds 2017 al dertien keer veroordeeld”, stelde ze. “Zelfs tijdens zijn voorwaardelijke vrijheid pleegde hij opnieuw twee winkeldiefstallen.”

B. kwam niet opdagen voor zijn proces. In de beklaagdenbank zaten ook nog twee mannen die volgens de procureur betrokken waren bij de diefstal van de step. A.A. (38) en I.O. (28) zouden geholpen hebben om het slot te forceren. Maar O., die als enige kwam opdagen, ontkent dit. “Als mijn cliënt fouten maakte, dan bekent hij die meteen. Hij is geen dief,” pleitte advocaat Kim Devoldere. De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober. (AFr)