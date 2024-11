Neven voor rechter na vechtpartij met hotelreceptionist, die hen zelf opzocht

Twee neven uit Hooglede moesten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden nadat ze verwikkeld raakten in een vechtpartij met de receptionist van het Ibis-hotel in Nieuwpoort. Die heeft volgens hen minstens evenveel boter op het hoofd. “Hij wou ons na vijf minuten zonder reden uit onze kamer zetten, weigerde een terugbetaling en zocht daarna zelf de confrontatie op”, klonk het.

De feiten speelden zich af op 2 april van dit jaar in het Ibis-hotel in Nieuwpoort. Twee neven uit Hooglede waren er tijdens de paasvakantie met hun gezin op vakantie aan zee. Een derde vriend had een overnachting in het Ibis-hotel geboekt. Na een avondje stappen besloten de twee neven ook in het hotel te blijven slapen. Snel nadat ze hun kamer introkken, leidde dat tot een incident met de receptionist. “Die was naar hun kamer geweest voor een roomservice waarbij meteen een discussie ontstond”, sprak de procureur. “Aan de receptie mondde dit uit in agressie waarbij de telefoon uit zijn handen werd gerukt en hij enkele klappen gaf. Die man haf zelf ook wel een duw.”

Andere versie

Er werd vier maanden cel met uitstel of een werkstraf gevraagd. De advocaat van de neven werpt een ander licht op de zaak. “Ze hadden net 135 euro voor hun kamer betaald en kochten nog zes biertjes uit de koelkast. Daarna trokken ze met hun hond naar boven. Die receptionist kwam vijf minuten later de kamer binnengestormd dat de hond er niet mocht zijn en ze met teveel op de kamer zaten. De neven wilden net de discussie vermijden en vertrokken zelf, maar wilden uiteraard hun 135 euro terug. Dat werd geweigerd. Daarop is die receptionist hen zelf beginnen duwen en liep hij hen zelf achterna op straat, waar een van de twee neven hem inderdaad één slag gaf, om weg te raken.” Vonnis op 13 december. (JH)