Nederlander die in Oostende betrapt werd met mobiele drugswinkel krijgt drie jaar celstraf met uitstel

Een 22-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar celstraf met uitstel gekregen voor invoer en verkoop van allerhande drugs vanuit zijn wagen.

Op 18 april 2021 onderwierp de politie van Oostende de Opel Corsa van Amsterdammer Felix H. aan een controle. De nacht ervoor waren immers meerdere meldingen geweest van verdacht gedrag en vechtpartijen, waarbij telkens Nederlandse voertuigen betrokken waren. In de wagen van H. trof de politie een zak aan met 120 xtc-pillen, 50 pillen 2C-B, 174 gram opiaten, 132 gram speed, 32 gram MDMA, 23 gram ketamine, bijna 5 gram amfetamines en anderhalve gram cocaïne.

Onderzoek wees uit dat de Nederlander al een jaar aan het dealen was. Hij communiceerde met zijn klanten via de berichtenapp Wickr Me en hield de bestellingen bij in document op zijn gsm. Enkele notoire drugsverslaafden uit de regio behoorden tot zijn cliënteel. H. zakte om de twee weken af naar België om zijn dertigtal klanten te bevoorraden. Hij had een prijslijst en klanten moesten voor minstens 100 euro kopen. De leveringen gebeurden op de openbare weg.

De verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel voor H. die op 18 juni vorig jaar vrijkwam op borg. De man heeft nu een job als pakjesbezorger. De rechter verklaarde evenwel 7.500 euro drugswinsten verbeurd. (AFr)