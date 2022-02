Na onderschepping in Adinkerke: tot vier jaar cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

Een 41-jarige Irakees heeft in de Brugse rechtbank vier jaar celstraf gekregen voor mensensmokkel. Zijn Libanese kompaan kreeg vier jaar cel met uitstel. De procureur had voor allebei vijf jaar effectief gevraagd.

Na een tip van hun Franse collega’s onderschepte de politiezone Westkust op 20 maart vorig jaar een verdachte wagen aan de afrit van de E40 in Adinkerke. Daarin lagen een rubberboot, buitenboordmotor, roeispanen, voetpompen en brandstof. Bestuurder Locman Y., een Libanese Duitser, wees meteen naar Irakees Salah K. (41) als zijn opdrachtgever. De twee bleken allebei in dezelfde krantenkiosk in Duitsland te werken.

Telefonieonderzoek wees uit dat het duo zich bezighield met mensensmokkel. Met hun lucratieve bijverdienste brachten ze anderen in gevaar”, aldus procureur Mike Vanneste. “Dat ze zelf naar Europa kwamen als vluchtelingen en nu munt slaan uit lotgenoten, is ronduit walgelijk.”

Geen besef van gevaar

De advocaat van Locman Y. drong aan op mildheid. “Hij liet zich voor de kar spannen van de mensensmokkelaars zonder stil te staan bij de gevolgen”, pleitte meester Kris Vincke. “Hij dacht zelfs dat hij mensen hielp en besefte niet dat de Noordzee zo gevaarlijk is. Hij pikte die boot op in Rotterdam en kreeg amper 550 euro voor zijn rit.”

Salah K., die kort na de zomer werd uitgeleverd aan België, ging voor de vrijspraak. Naar eigen zeggen trad hij enkel op als tussenpersoon of tolk. Maar de rechter hechtte daar duidelijk geen geloof aan.

(AFr)