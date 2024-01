Na Binnenlands Bestuur zegt nu ook politierechter dat trajectcontroles in Veurne geldig zijn: elf hardrijders krijgen ongelijk

De politierechter in Veurne heeft elf hardrijders, die in de rechtbank beroep aantekenden tegen hun GAS-boete nadat ze betrapt werden bij een trajectcontrole in Veurne, ongelijk gegeven. Ze stelden dat de opgelegde GAS-boetes niet rechtsgeldig waren, maar dat wees de politierechter af. “Het opzet was altijd het verhogen van het veiligheidsgevoel en iedereen is gebaat bij het respecteren van de verkeersregels”, zegt burgemeester Peter Roose van Veurne.

De trajectcontroles in Veurne zorgen al veel langer voor ophef. Er zijn er momenteel vier actief: in de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde, in de Albert I-laan in Veurne centrum, in de Moeresteenweg in Houtem en in de Roesdammestraat in Avekapelle. Later, na het voltooien van de wegenwerken, komt er ook een vijfde trajectcontrole in Bulskamp.

Vooral de eerst geïnstalleerde trajectcontroles in Beauvoorde en Veurne zorgden voor veel ophef want in een mum van tijd lieten honderden bestuurders zich daar betrappen. Al gauw namen enkele tientallen van hen een advocaat onder de arm om die te betwisten bij de politierechtbank. “Er werd te weinig voor gewaarschuwd en vooraf werd gezegd dat er een testfase zou komen zonder boetes, maar die kwam er niet.”

Verhoogd veiligheidsgevoel

Van de 110 pv’s die een advocaat verzamelde, kwamen er uiteindelijk elf voor de politierechter. “Die oordeelde nu dat de opgelegde GAS-5 boetes wel degelijk redelijk en billijk en dus rechtsgeldig zijn”, geeft het stadsbestuur van Veurne mee. “De rechtbank bevestigt dat zowel de plaatselijke bewoners als de weggebruikers die minder vertrouwd zijn met de streek de wegcode moeten volgen.”

Alle elf hardrijders kregen dus ongelijk tot opluchting van het stadsbestuur en burgemeester Peter Roose. “In 2023 werden 11.389 snelheidsovertredingen vastgesteld in het kader van de GAS-5 wetgeving, waarvan 3.513 in Beauvoorde en 6.087 in Veurne. De buurtbewoners geven aan dat de snelheidsbeperkingen een verhoogd veiligheidsgevoel met zich meebrengen en dat was het opzet van het invoeren ervan. Uiteindelijk is iedereen gebaat met het respecteren van de verkeersregels.”

Agentschap Binnenlands Bestuur

Eerder bestempelde ook het Agentschap Binnenlands Bestuur de trajectcontroles al als wettig en dat kwam na een andere klacht. Een gemeenteraadslid betwistte die rechtsgeldigheid omdat privé-eigenaar TaaS de installatie zette, gefinancieerd door het stadsbestuur en stond de stad Veurne een deel van het geïnde bedrag af aan TaaS. Dit zou volgens het gemeenteraadslid in overtreding zijn met de financieringswet van de Wegverkeerswet. Maar het Agentschap Binnenlands Bestuur bevestigde in april vorig jaar al dat de lokale besturen daarmee wettelijk in orde zijn. Kortom, de trajectcontroles op het grondgebied van Veurne zijn dus volledig in regel met de wetgeving. (JH)