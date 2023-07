Minister van justitie Van Quickenborne maakt komaf met papieren archieven

Met de recent goedgekeurde digitaliseringswet wil minister van justitie Vincent Van Quickenborne komaf maken met de vele kilometers aan papieren archieven in onze gerechtsgebouwen. Zo ligt er in Brugge maar liefst 14,6 lopende kilometer aan papier.

Elk jaar spreken de diverse rechtbanken in ons land meer dan één miljoen vonnissen en arresten uit. Al die uitspraken – en de daarbij horende dossiers – moeten voor een door de wet bepaalde periode bijgehouden worden. Voor assisenzaken is dat bijvoorbeeld dertig jaar. In de loop der jaren is er zo een enorm archief aan papieren documenten ontstaan. Die documenten liggen in het beste geval stof te vergaren in de kelders van de justitiegebouwen, maar die zijn er hier en daar zo slecht aan toe dat sommigen ook schimmel beginnen te vertonen.

Om komaf te maken met de tijd- en plaatsrovende manier van werken heeft minister van justitie Vincent Van Quickenborne de digitaliseringswet uitgewerkt. Voortaan kan elk strafdossier digitaal samengesteld worden en dus ook digitaal gearchiveerd worden. De bedoeling is om ook alle andere takken van het recht stapsgewijs te laten overstappen op de digitale weg, zodat tegen eind 2024 alle dossiers digitaal beheerd kunnen worden. “Op termijn zullen geen papieren dossiers meer in de kelders van de rechtbanken en hoven liggen”, maakt Van Quickenborne zich sterk.

Voor stalactieten moet je niet naar de Ardennen, je vindt ze gewoon in de kelders van het Brugse gerechtsgebouw. © Davy Coghe

Tijdens een rondleiding doorheen de archiefkelders van het gerechtsgebouw in Brugge toonde Vincent Van Quickenborne maandag waar het schoentje knelt. Alsof de duivel ermee gemoeid was, bleek de elektriciteit in een deel van het gebouw uitgevallen te zijn door waterinsijpeling als gevolg van de regen. “Dit maakt schrijnend duidelijk hoe bepaalde archieven duidelijk te wensen over laten. Dit kan beter. Papieren archieven kosten enorm veel ruimte en geld. Digitaliseren is efficiënter en goedkoper. Hier ligt 14,6 kilometer lopende kilometer aan papieren archieven. Dat is niet meer van deze tijd”, aldus de minister.