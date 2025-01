“Met verkoop flakka valt veel geld te verdienen”: ex-koppel veroordeeld voor drugshandel

“Ze dachten een graantje mee te pikken door mee te surfen op de hype rond flakka.” De openbare aanklager was niet mild voor een ex-koppel dat zich op de rechtbank in Kortrijk moest verantwoorden voor de verkoop van de zombiedrugs in de regio van Ledegem en Wevelgem. “Daar valt veel geld mee te verdienen”, lieten beiden in hun verklaring optekenen.

Op 30 juli 2023 kon het voertuig van Joyce L. (38) uit Ledegem en Shane V. (33) uit Wevelgem gecontroleerd worden. De agenten vonden flakka en speed. Huiszoekingen leverden nog eens flakka, MDMA en zelfs 11 cannabisplanten in de tuin op. “Ik verzorg graag planten”, aldus L. Het onderzoek maakte duidelijk dat het ex-koppel hun drugs in Nederland haalde of in een postpunt liet leveren. Beiden waren zelf ook verslaafd.

De openbare aanklager tilde er zwaar aan dat L. ook haar 17-jarige dochter liet rondrijden om drugs af te leveren en haar 9-jarige zoon meenam naar Nederland om drugs te halen. Het vorderde voor haar een celstraf van 2 jaar, voor haar ex 15 maanden. “Toch is ze een goede moeder”, aldus advocaat Alain Vanryckeghem. “Rugproblemen zorgden er voor dat ze in de financiële problemen kwam, maar toch niet aan de levensstandaard van haar kinderen wilde raken. Maar ze was een slechte dealer, ze heeft er niets aan verdiend. Haar arrestatie en de huiszoeking waren eigenlijk een bevrijding.”

Voorwaardelijke straffen

Ondertussen laat ze zich voor een alcoholprobleem begeleiden en blijft ze van de drugs af. Aan de rechter vroeg ze een straf met begeleidende voorwaarden.

Shane V. zat uiteindelijk 4 maanden in voorhechtenis in de cel. Hij had eerder de contacten in de drugswereld en bracht de drugs aan de man. “Die voorhechtenis is voldoende als effectieve straf”, vond advocate Floor Ameye. “Hij legde al een lange weg af als heroïne- en flakkaverslaafde. Hij is nu clean maar beseft dat hij nog een lange weg te gaan heeft.” Ook hij vroeg niet meer terug naar de cel te moeten en begeleidende voorwaarden opgelegd te krijgen. Beiden hoeven niet (terug) naar de cel. Joyce L. kreeg een volledig voorwaardelijke celstraf van 20 maanden, maar moet vier jaar lang wel enkele voorwaarden volgen. Shane V. kreeg 15 maanden cel, maar enkel de periode die hij al in voorhechtenis zat, is effectief. Ook hij moet voorwaarden volgen. (LSi)