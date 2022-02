Man verkoopt fietsster vuistslag tijdens discussie over coronaregels in Brugge

Een 21-jarige Bruggeling riskeert zes maanden cel voor slagen aan een vrouw tijdens een discussie over de coronaregels.

Op 22 februari vorig jaar wandelde K.C. samen met zijn vriendin in de Beenhouwersstraat in Brugge. Op het voetpad werd hen de weg versperd door een vrouw met haar fiets aan de hand. C. wees haar op de regels rond social distancing waarop het tot een zware discussie kwam. De vrouw besliste om de politie te bellen waarop C. haar gsm uit de handen sloeg. De vrouw reageerde door naar de twintiger te spuwen. Die verkocht de vrouw meteen een klap tegen het hoofd waardoor ze tegen een muur viel. Ze was hierdoor zeven dagen werkonbekwaam.

Cursus agressiebeheersing

Volgens de verdediging wou de vrouw geen plaats maken op het trottoir. “Ze botste ook tegen de vriendin van mijn cliënt en toen ze uiteindelijk ook nog eens spuwde verloor hij de pedalen”, pleitte meester Beatrice Waerenburgh. “Intussen volgde hij op eigen initiatief een cursus agressiebeheersing. Hopelijk kan een werkstraf of opschorting volstaan.” De uitspraak volgt op 17 maart. (AFr)