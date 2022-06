Man uit Poperinge voor rechter na twee slagen aan stamgast

Een man (58) uit Poperinge moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor het uitdelen van 2 vuistslagen aan een cafégast. De beklaagde geeft de feiten toe, maar zegt dat ook het slachtoffer boter op zijn hoofd heeft.

Op 18 augustus vorig jaar ging S.G. uit Poperinge een café binnen om iets te drinken. Blijkbaar kreeg de man al vlug verwijten naar zijn hoofd geslingerd. S.G. gaf zijn belager de opmerking dat hij moest stoppen.

Toen op een bepaald moment S.G. naar het toilet ging, moet hij voorbij de andere man die aan de toog zat. Die haalde uit met een kopstoot. S.G. veerde achteruit, maar gaf de andere man een klop op zijn neus. Toen die nogmaals vooruitkwam, kreeg hij een tweede slag.

Op de rechtbank was te horen dat S.G. het slachtoffer zou hebben proberen te wurgen, maar dat ontkent hij met klem.

Bang

“De cafébazin vroeg mij geen ruzie meer te maken en ik deed dat ook. Ik heb die man nooit proberen te wurgen. De slagen heb ik wel toegebracht en ik begrijp dat ik niet dat niet had mogen doen”, aldus de beklaagde. Het slachtoffer ging pas 4 maanden later naar de dokter.

“Hij deed dat zo laat omdat hij bang was voor de beklaagde”, klonk het bij zijn raadsman. “Die gebroken neus is niet bewezen en er is zeker sprake van uitdagen”, aldus de tegenpartij. S.G., die 6 maanden cel riskeert, hoopt op een werkstraf. Vonnis op 30 juni.

(CMW)