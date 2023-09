Man riskeert tien maanden cel voor mededaderschap phishing nadat er plots 1.500 euro op z’n rekening kwam te staan

Een man riskeert op de rechtbank van Ieper een celstraf van tien maanden en een geldboete, deels met uitstel, nadat er op zijn rekening meer dan 1.500 euro terecht kwam. Het parket verdenkt de beklaagde ervan dat hij zijn bankrekening ter beschikking gaf aan daders van internetfraude. De man ontkent.

Het geld was afkomstig van iemand die het slachtoffer werd van phishing, een vorm van internetfraude. Het slachtoffer kreeg een mail met het nieuws dat ze recht had op zo’n 1.500 euro, maar toen ze haar gegevens had overgemaakt, verdween er 1.500 euro van haar rekening. Het bleek dat het geld op de rekening van een man was terecht gekomen die zich nu op de rechtbank van Ieper moet verantwoorden voor mededaderschap phishing. Het gebeurt wel vaker dat criminelen een bankrekening gebruiken van iemand waarop het slachtoffer dan geld stort. De eigenaar van de rekening krijgt dan een vergoeding. “Mensen die dat doen, helpen het crimineel systeem in stand te houden”, aldus de openbare aanklager.

De beklaagde, die op het moment van de feiten in Ieper woonde, zei niet te weten hoe het geld bij hem belandde. “Ik belde de bank, maar die hielp me niet”, klonk het. “Hoe die persoon aan mijn rekeningnummer is gekomen? Dat weet ik niet. Ik ben slordig en laat mijn portefeuille soms rondslingeren.” De man vraagt de vrijspraak. Vonnis op 16 oktober.