Man riskeert 18 maanden cel voor diefstal spieringkoteletten

Onder invloed van alcohol ging een 28-jarige man in heel het land op strooptocht. Hij stal onder meer oortjes en elektrische steps. In de Colruyt, Mediamarkt en laatst nog in de Carrefour in Roeselare. Vorige maand nog ging hij aan de haal met 2 kilogram vlees. Hij riskeert 18 maanden cel.

Dat hij in een moeilijke periode zat, verklaarde hij aan de rechter. Onder invloed van alcohol ging hij overal in het land op zoek naar spullen om te stelen. Oortjes, luidsprekers, elektrische steps.

Die moeilijke periode was achter de rug, probeerde hij de rechter te overtuigen. Nu is hij in behandeling voor zijn alcoholprobleem en belooft hij al zijn boetes te betalen. Maar het Openbaar Ministerie berispte hem meteen. “In november dit jaar ben je nog betrapt toen je twee kilogram spieringkoteletten stal. Omdat je geen geld had, dus hoe zal je nu boetes betalen? Door weer te stelen?”

De procureur vroeg een fikse celstraf van 18 maanden en een boete van 2.000 euro. De man werd eerder al zeven (!) keer veroordeeld voor eigendomsdelicten. Of hij nu opnieuw pagina’s aan zijn strafregister toevoegt, weet hij op 10 januari. (JD)