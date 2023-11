Man krijgt werkstraf voor verkoop van codeïne

Een jongeman uit Koksijde kreeg van de strafrechter in Veurne een werkstraf van 70 uren wegens het bezit, de verkoop en het problematisch gebruik van cannabis en codeïne. De verkoop van cocaïne ontkende de man en daarvoor werd hij vrijgesproken.

Er liep al een ander gerechtelijke dossier inzake drugsfeiten waarbij de naam van S.B. ook viel en daarom werd ook tegen hem een onderzoek geopend. “Uit het andere dossier kwamen voldoende elementen naar boven om over te gaan tot een huiszoeking bij hem”, sprak de procureur. “Daarbij werd een hoeveelheid drugs en codeïnesiroop gevonden. S.B. wordt vervolgd voor het verkopen van cocaïne en codeïne en voor het gebruiken van cocaïne, cannabis en problematisch gebruik van het geneesmiddel codeïne. Hij ontkent die verkoop wel, maar op zijn gsm staan voldoende bezwarende foto’s die dat staven. Hij heeft nog een blanco strafblad en is zeer jong. We willen hier nu een halt aan toeroepen.”

Werkstraf

Zijn advocaat Jeroen Thieren vroeg meer mildheid. “De verkoop van cocaïne wordt absoluut betwist. Op zijn gsm blijkt niks, zeker niet in gesprekken die in ultraplat West-Vlaams zijn en amper te begrijpen zijn. Het klopt dat hij al een lang parcours aflegde inzake gebruik, maar we willen op de ingeslagen weg verder gaan. We vragen een werkstraf.”

De rechter sprak hem vrij voor de verkoop van cocaïne en legde een werkstraf op van 70 uren voor de andere feiten. (JH)