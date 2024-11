Man krijgt twee jaar voor diefstal van een gaskraan: “Weet je wel wat voor een ramp dit kon veroorzaken?”

Een 50-jarige man uit Bredene is ook in beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor de diefstal van een koperen gaskraan. Niet de diefstal op zich was het probleem, maar wel het gevaar dat hij mogelijk heeft veroorzaakt in een appartement van acht verdiepingen in Oostende. “Weet jij wat voor een ramp dat kon veroorzaken?”

Op 19 juni vorig jaar gingen twee mannen aan de haal met een koperen kraan uit de kelder van een appartementsgebouw in de Leopold II-laan in Oostende. Toen bewoners de gasgeur waarnamen en de brandweer verwittigden, bleek de lucht al voor 100% verzadigd met gas. B.D. werd op camerabeelden herkend en geweten was dat hij geregeld in de kelder ging ‘chinezen’ of heroïne gebruiken. Hij kreeg twee jaar cel, maar zijn advocaat bleef ontkennen. “Dat is hij niet op die camerabeelden, hij heeft een ander profiel en andere kleren.”

Bovendien had hij geen gereedschap bij en volgens zijn advocaat, kon die kraan onmogelijk zonder materiaal verwijderd worden. “Bovendien werden er geen sporen gevonden van zijn aanwezigheid.” Maar de procureur-generaal was wel overtuigd. “Hij heeft als junkie geld nodig, hij was daar in de buurt en hij heeft contact met schroothandelaars. Dit is teveel toeval.”

Rijkgevuld strafblad

Bovendien wees hij op het gevaar dat de man heeft veroorzaakt. “Weet je wel wat voor een ramp dit kon veroorzaken? Een paar jaar eerder deed zich nog een ontploffing voor in Luik en in Oostende.” Daarnaast heeft de man al een rijkgevuld strafblad. “Al van in 1991 hebben wij problemen met meneer. Dat is dus al 33 jaar dat wij miserie hebben met u.” Hij vorderde daarom minstens de bevestiging van de twee jaar cel. En ook het hof zag geen enkele reden tot een vrijspraak of een strafvermindering. (OSM)