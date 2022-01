Man krijgt twee jaar cel voor zware slagen aan bestuurder die tegen zijn auto reed in Koolkerke

Een 35-jarige man uit Oudenburg heeft in de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor zware slagen aan een man die in beschonken toestand tegen zijn geparkeerde auto was gereden. B.K. ontkende de slagen met klem en beweerde dat de verwondingen bij het slachtoffer het gevolg waren van het ongeval.

Op 25 november 2017 belandde een Bruggeling in het ziekenhuis met een hersenbloeding en meerdere breuken in het gezicht. De man was op terugweg van een voetbalwedstrijd met zijn bestelwagen tegen een geparkeerde Opel Insignia geknald langs de Brugse Steenweg in Koolkerke. Maar hij kon zich niet meer herinneren wat er na het ongeval precies gebeurd was. “Hij dacht aanvankelijk dat zijn verwondingen veroorzaakt waren door het ongeval”, pleitte advocaat Lawrence Taillaert. “Maar een deskundige oordeelde dat dit niet mogelijk was en dat de verwondingen het gevolg waren van slagen.”

Als een losgeslagen hond

Het slachtoffer diende een klacht in en twee jaar later kon B.K. (35) uit Oudenburg uiteindelijk als verdachte geïdentificeerd worden. De man was op het moment van de feiten op bezoek bij een vriend en had zich voor de deur geparkeerd. “Getuigen zagen hem na het ongeval als een losgeslagen hond op mijn cliënt vliegen”, vervolgde Taillaert. “Hij bleef slaan tot mijn cliënt bewusteloos op de grond bleef liggen.”

B.K. gaf toe dat hij na het ongeval naar buiten was gekomen en het slachtoffer had uitgescholden. Maar dat hij hem ook geslagen had, ontkende hij met klem. Volgens zijn advocaat was het niet uitgesloten dat de verwondingen veroorzaakt werden door het ongeval. “Toen de politie destijds arriveerde maakte trouwens niemand melding van een vechtpartij”, pleitte meester Jorn Verminck. Maar de rechter zag het anders. “Mochten die letsels het gevolg zijn geweest van het ongeval, zou het slachtoffer zijn voertuig niet hebben kunnen verlaten en rondstappen”, oordeelde hij.

1,75 promille alcohol

Het slachtoffer, dat op het moment van de feiten 1,75 promille alcohol in het bloed had, verscheen voor het ongeval eerder al voor de politierechtbank. Volgens zijn advocaat hield hij aan de feiten een hersenbloeding over en moest hij hierdoor zijn broodjeszaak in Koolkerke overlaten. De rechter kende aan de man en zijn vrouw vrijdag 5.750 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)