Man (41) geeft ex afranseling in bankkantoor: “Hij is zwakbegaafd en kan daden niet inschatten”

Een 41-jarige man uit Diksmuide hangt een nieuwe celstraf van één jaar met uitstel boven het hoofd. D.W. gaf zijn ex-partner een afranseling in een bankkantoor, waar de feiten uiteraard gefilmd werden. Het was een medewerker van Colruyt die kort daarna alarm sloeg toen ze het slachtoffer zagen in de winkel. “Mijn cliënt is eerder zwakbegaafd en kan soms moeilijk zijn daden inschatten”, klonk het.

De 41-jarige D.W. en zijn intussen ex-partner hadden ongeveer een jaar een relatie, maar die verliep allesbehalve vlekkeloos. Er was meermaals sprake van partnergeweld. “Zeker op 5 en 6 augustus vorig jaar liep het uit de hand”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Toen ze naar het Crelan bankkantoor gingen, gaf hij haar een slag in gezicht en daarna nog een vuistslag. Die feiten werden uiteraard gefilmd. Pas na zijn arrestatie vond die vrouw de moed om een einde te maken aan de relatie. Ze bleef eerst nog wat in hun woning, maar daar werd enkele maanden later door vrienden van hem ingebroken en intussen verhuisde ze.”

Medewerker Colruyt slaat alarm

De vrouw vroeg 2.000 euro schadevergoeding. Opvallend is dat het een medewerker was van de Colruyt die na de slagen in het bankkantoor de politie belde. Het koppel ging immers langs in de winkel en de medewerker zag hoe angstig en gewond het slachtoffer was. “Volgens de deskundige en psycholoog is D.W. eerder zwakbegaafd, maar valt hij in de hoogste risicogroep voor herhaald partnergeweld. Enkel een langdurige behandeling is mogelijk. We vragen één jaar cel met uitstel onder die voorwaarden”, sprak de procureur. Er werd ook een contactverbod gevraagd. Volgens zijn advocaat kan D.W. niet altijd de gevolgen van zijn daden inschatten.

Vonnis op 28 januari. (JH)