Man (34) die liefdesrivaal neerstak in Brugge moet maand langer in cel blijven: “Was wettelijke zelfverdediging”

De 34-jarige man die zaterdagmiddag zijn liefdesrivaal neerstak in een woning in het centrum van Brugge blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer donderdagochtend beslist. Volgens de verdediging is er echter geen sprake van poging doodslag, omdat de dertiger uit wettelijke zelfverdediging handelde.

Een bezoekje aan zijn ex-vriendin eindigde afgelopen zaterdagmiddag voor een 30-jarige man in een drama. De hulpdiensten werden die middag rond 16:00 uur massaal ter plaatse geroepen naar de woning in de Waalsestraat, vlakbij het Koningin Astridpark in Brugge.

Het slachtoffer wilde daar nog enkele spullen ophalen, maar een confrontatie met de huidige partner van zijn ex-vriendin escaleerde al snel. De 34-jarige man stak er plots zijn liefdesrivaal neer.

De verdachte beweert nu dat hij enkel uit wettelijke zelfverdediging handelde. Sterker nog: er was sprake van uitlokking. Het slachtoffer zou de deur aan het instampen geweest zijn. Toen de verdachte de deur opende, stormde het slachtoffer op hem af.

De verdachte wilde zich met het mes enkel verdedigen, waarna het slachtoffer ook gewond raakte aan de elleboog. Volgens de verdediging raakte het slachtoffer slechts licht gewond en niet zwaar gewond zoals de politie na de feiten communiceerde.

Raadkamer

De Brugse raadkamer besliste donderdagochtend om de aanhouding van de man met een maand te verlengen. Dat bevestigt ook raadsheer Mathias Van Belleghem, die tevergeefs om de vrijlating van de verdachte vroeg.

Zijn cliënt zit in in de cel op verdenking van poging doodslag, al klopt dat niet volgens Van Belleghem. “Mijn cliënt wilde enkel zichzelf verdedigen”, zegt de advocaat. “We betwisten dan ook de tenlastenleggingen.”

