Man (30) veroordeeld na livebedreigingen op TikTok: “Grote mond maar een klein hartje”

Amper enkele uren nadat hij de politiecel had mogen verlaten, bedreigde een 30-jarige man uit Roeselare zijn buren en de politie live op TikTok. Het leverde hem een veroordeling voor de rechtbank op. “Mijn honden zijn in beslag genomen. Dat is voor mij het sein om het anders aan te pakken”, klonk het.

Op 24 april mocht D.F. na te zijn ontnuchterd de politiecel in Roeselare verlaten. Het inspireerde hem tot nog meer alcohol. “Hij stortte zich op de whisky na een relatiebreuk”, aldus zijn advocaat. Maar daar bleef het niet bij. Op de sociale media app TikTok startte hij een live-uitzending waarin te zien was hoe hij zijn honden ophitste, zijn buren en ook de politie bedreigde. Toen de politie ter plaatse kwam, verschanste hij zich op de eerste verdieping van zijn woning en zwaaide met een mes. “Wie zou binnenkomen, zou hij vermoorden”, zette hij zijn dreigende bewegingen kracht bij.

Alcoholgebruik

Uiteindelijk kon hij toch zonder geweld overmeesterd worden. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete voor de inbreuk op de wapenwet en de bedreigingen. Het keukenmes waar hij mee zwaaide, wil hij verbeurd verklaard zien. “Alles is toe te schrijven aan zijn overmatig alcoholgebruik”, aldus zijn advocaat. “Bovendien heeft hij een grote mond, doet hij zich graag stoer voor, maar eigenlijk heeft hij een klein hartje en doet hij geen vlieg kwaad.”

Hij vroeg de rechter een straf met probatievoorwaarden op te leggen. Een van de voorwaarden zou bijvoorbeeld een verbod op alcoholgebruik kunnen zijn. Bij een vorige veroordeling kon hij zich evenwel niet aan zijn opgelegde voorwaarden houden. “Maar nu zijn mijn honden in beslag genomen. Ik wil ze terug dus zal ik het voortaan anders moeten aanpakken”, probeerde D.F. de rechter van zijn motivatie te overtuigen.

Voorwaardelijke celstraf en boete

Op een afspraak met een justitie-assistente om alles te bespreken, daagde hij niet op. “Maar hij is goed bezig. Hij drinkt niet meer, is verhuisd naar een sociale woning en krijgt begeleiding”, aldus zijn advocaat. De rechter vond begeleidende voorwaarden niet opportuun en veroordeelde hem tot een volledig voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een boete van 400 euro. (LSi)