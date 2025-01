Londense bitcoinhandelaar die Zonnebeekse man 0,88 bitcoin ontfutselde krijgt zelfde straf

Een 39-jarige bitcoinhandelaar uit Londen heeft opnieuw twintig maanden cel, de helft met uitstel, en 800 euro boete gekregen omdat hij een man uit Zonnebeke 0,88 bitcoin afhandig maakte door oplichting. Z.P. hoopte met een nieuw proces op de vrijspraak, maar ving bot. Hij moet het slachtoffer meer dan 48.000 euro schadevergoeding betalen.

Op 11 juni kreeg de 39-jarige Z.P. uit Londen, een bitcoinhandelaar, twintig maanden cel, de helft met uitstel, en 800 euro boete omdat hij een man uit Zonnebeke op 20 augustus 2021 voor 0,88 aan bitcoins had gekocht. Dat deed hij via de schimmige website Global Pay Trust, die snel na de transactie offline werd gehaald. Die waren op dat moment ongeveer 41.070 dollar waard. “Maar wij vragen nu de vrijspraak voor deze feiten”, sprak zijn advocaat. “Z.P. is een bitcointrader en voerde zijn transacties uit met cash geld via tussenpersonen, een gangbare praktijk. Hij had dus nooit contact met het slachtoffer en wist niet waar het geld vandaan kwam. Ondanks wat men denkt is zijn wallet helemaal niet gelinkt aan Global Pay Trust, integendeel. Hij verloor zelf geld en was zelf slachtoffer van oplichting.”

Zowel het slachtoffer als het openbaar ministerie houden er een andere mening op na. De rechter bleef bij zijn eerdere beslissing. Z.P. moet zijn slachtoffer meer dan 48.000 euro schadevergoeding betalen. (JH)