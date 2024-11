Leden Albanese inbrekersbende krijgen tot vier jaar cel: “Rooftocht door Vlaanderen”

Drie leden van een Albanese inbrekersbende zijn veroordeeld voor een reeks van zeventig inbraken in Vlaanderen. Ze sloegen tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode van 2022 toe en maakten vooral juwelen en cash geld buit. Slechts één van hen, de chauffeur van de bende uit Merchtem, kwam voor zijn proces opdagen.

Een gezin uit Roeselare arriveerde op 2 januari 2023 thuis en stelde vast dat het glas van een schuifraam was kapot geslagen. Juwelen en cash geld bleken verdwenen, de kerstverlichting vernield, en ook bij de buren was er ingebroken. Het was slechts één van de zeventig inbraken die aan een Albanese inbrekersbende konden toegeschreven worden. Dat gebeurde na doorgedreven onderzoek van telefonie en ANPR- en bewakingscamera’s. Vaak kon in de buurt een BMW 1 met Franse nummerplaat opgemerkt worden. Ze sloegen niet alleen in Roeselare, maar ook in Sint-Martens-Latem, Haacht, Aalst, De Pinte, Nazareth, Begijnendijk, Rotselaar, Gent, Tremelo, Affligem en Kruisem toe.

Drie Albanezen

Het spoor leidde naar drie Albanezen. Ze riskeerden één voor één op de correctionele rechtbank in Kortrijk vier jaar cel, maar alleen Denis H. (25) uit Merchtem kwam opdagen. Kompanen Gabriel M. en Algys R. lieten verstek gaan en hebben geen gekende woonplaats in ons land. “H. fungeerde als chauffeur om op dievenpad te gaan en kreeg daarvoor 50 euro per dag”, gaf advocate Stephanie Debeaussaert toe. “Maar ik wist helemaal niet wat de anderen van plan waren”, vertelde hij zelf aan de rechter. “Het was de eerste en enige keer.” “Wel, eigenlijk 37 keer”, verwees de rechter naar de dagvaarding, waarbij H. zich voor 37 feiten moet verantwoorden. Hij vroeg de rechter een werkstraf of een celstraf met begeleidende voorwaarden.

Denis H. kreeg uiteindelijk vier jaar cel en een boete van 4.000 euro, telkens voor de helft effectief. Gabriel M. kreeg een volledig effectieve celstraf van vier jaar en een boete van 4.000 euro, Algys R. kwam er met een celstraf van veertien maanden en 1.600 euro boete vanaf. (LSi)