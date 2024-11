Kortrijkse vrouw verhuurt peeskamers aan woekerprijzen terwijl ze uitkering geniet: dertig maanden celstraf met uitstel

Een Nederlandse vrouw uit Kortrijk is voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel en pooierschap. S.V. (43) verhuurde tegen woekerprijzen een werkplek aan prostituees, terwijl ze zelf allerhande uitkeringen genoot.

Na doorlichting van dubieuze advertenties op prostitutiewebsite Redlights, viel de federale gerechtelijke politie op 10 mei 2023 een Kortrijks appartement binnen. Er werden vier Latijns-Amerikaanse prostituees aangetroffen, onder wie beklaagde S.V. (43). De Nederlandse vrouw betaalde sinds oktober 2021 een maandelijkse huur van 675 euro. De drie andere dames betaalden haar wekelijks 400 à 500 euro om op het appartement klanten te kunnen ontvangen.

Weer aan het werk

Onderzoek wees uit dat V. de afspraken met de klanten regelde en de tarieven bepaalde. Slechts één van de andere prostituees had een aparte kamer. De andere vrouwen gebruikten een bed in de living of deelden het bed met de beklaagde. Per klant die V. naar hen doorstuurde moesten de slachtoffers tien euro van hun inkomsten afstaan. Opmerkelijk: daags na de controle gingen de vrouwen gewoon weer aan het werk.

Sinds de aanvang van de feiten in oktober 2022 ontving de beklaagde 24.000 euro aan werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen. Haar inkomsten uit prostitutie gaf ze niet aan. Volgens de verdediging was van uitbuiting geen sprake. “Die meisjes werden niet gedwongen om zich te prostitueren”, klonk het.

De rechtbank zag dat evenwel anders. Naast 30 maanden celstraf met uitstel kreeg S.V. ook 24.000 euro boete, eveneens met uitstel. De rechtbank verklaarde ook 25.000 euro verbeurd en ontnam S.V. voor vijf jaar haar burgerrechten.

(AFr)