Journalist en Peter Gyselbrecht ontkennen misbruik inzagerecht in dossier Kasteelmoord

Journalist Bart Aerts (45) en Peter Gyselbrecht (43) blijven ontkennen dat ze misbruik hebben gemaakt van het inzagerecht in het dossier van de Kasteelmoord. Alles draait rond afgeluisterde telefoongesprekken uit de zaak van de kasteelmoord die werden uitgezonden in “Terzake”.

Op 17 november 2016 zond het Canvas-programma “Terzake” telefoongesprekken uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens uit. Uit de opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde echter dat daar geen sprake van was.

Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later in een persmededeling dat hij de bewuste telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. Voor het misbruiken van het inzagerecht zat Peter Gyselbrecht drie dagen in voorhechtenis. In het dossier van de kasteelmoord werd hij later buiten vervolging gesteld.

Om eigen onschuld aan te tonen

In het onderzoek naar de gelekte telefoontaps kwam journalist Bart Aerts als mogelijke mededader in het vizier van de speurders. In Brugge werden de twee veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel, maar gingen in beroep. Peter Gyselbrecht houdt vol dat hij de tapes lekte om zijn eigen onschuld aan te tonen.

“Het openbaar ministerie besliste plots wel om Peter Gyselbrecht via de raadkamer door te verwijzen naar de rechtbank. Bovendien vroeg het openbaar ministerie ook nog eens om zijn advocaat van de zaak te halen. Toen hij die tapes hoorde waarbij de familie van Stijn Saelens via allerlei wegen het parket probeerde te beïnvloeden, voelde hij zich niet correct bejegend. Dat was niet om het onderzoek te hinderen, wel om zijn onschuld aan te tonen”, aldus zijn advocaten.

“Hij wou aantonen dat het gerecht niet correct met hem omging.” Intussen was ook de relatie van Peter Gyselbrecht stuk gelopen. “Die mensen stonden op trouwen! Hij bevond zich op dat moment in een bijzonder kwetsbare situatie. Hij wou het onderzoek niet beschadigen, wel zijn onschuld bewijzen!”

Geen intentie tot schade

Ook journalist Bart Aerts pleit onschuldig. Bij het misbruik moet er intentie tot schade worden aangetoond. “Dat is hier misschien wel gevolgen gehad, maar hij had de intentie niet om de familie Saelens te schaden. Het was een kritische blik op hoe het gerecht werkt! Toon mij het bewijs dat mijn cliënt de familie van Stijn Saelens wou beschadigen!”

Ze insinueren ook dat mogelijk –omdat het parket in Brugge werd geviseerd- hij daarom op lange tenen heeft getrapt. “Hij spreekt van sprake van beïnvloeding van het parket. Er was geen beschadiging van Stijn Saelens, en misschien omdat het parket zelf het voorwerp van kritiek was, heeft men hem willen pakken.”

Bevolking bespelen

Maar volgens de advocaten van de familie van Stijn Saelens, was het gewoon een voorbereiding op assisen. “Men wilde de bevolking al bespelen en een hetze creëren tegen de familie van het slachtoffer.” Dat ook de tapgesprekken tussen de ouders van Stijn Salens met hun advocaten werden afgespeeld is volgens hen al helemaal onbegrijpelijk.”

Het gaat om gesprekken van de meest kwetsbare personen die net hun zoon hebben verloren, tegen hun advocaat die net de persoon die ze het meest vertrouwen, als het ware een biechtgeheim.” Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel voor beiden. “De familie Saelens werd verder aan de schandpaal genageld en de journalist was de handlanger in de beschadigingsoperatie. De bedoeling was om de familie Saelens te beschadigen door hen perfide te framen.”

De procureur-generaal hekelde vooral de sensatiezucht van de journalist. “De scoop moest spectaculair zijn! De persvrijheid mag geen vrijbrief zijn om misdrijven te plegen. Dit zijn acties die maatschappelijk totaal niet worden aanvaard.”

Job gedaan

Aerts blijft echter achter zijn reportage staan. “Ik heb mijn job in eer en geweten gedaan. Er is overleg geweest binnen de VRT en iedereen blijft er tot op vandaag nog steeds achter staan. Ik vind het jammer dat er vijf jaar later nog steeds wordt over gediscussieerd.”

Uitspraak op 16 maart.

