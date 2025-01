Jongeman op school met vouwmes op zak: “Had er geen kwade bedoelingen mee”

Een 23-jarige jongeman uit Ingelmunster liep een school in Roeselare binnen met een vouwmes op zak. Toen zijn ex-vriendinnetje haar bedreigd voelde en de politie moest tussenkomen, kreeg hij een proces-verbaal voor verboden wapendracht aan de broek, met een dagvaarding voor de rechtbank in Kortrijk tot gevolg.

Op 14 september 2023 was Joris D. op bezoek in de school in Roeselare. Toen hij plots zijn ex-vriendin tegen het lijf liep, ging het fout. Volgens de jongeman was ze hem nog geld schuldig. Er ontstond wat discussie en het meisje voelde zich bedreigd. De politie werd opgetrommeld en vond bij een fouille het vouwmes in de broek van de jongeman. “Hij had er geen kwade bedoelingen mee”, aldus advocate Tine Waelkens. “Hij heeft het nooit bovengehaald of er mee gedreigd.” Aan de politie verklaarde D. wel dat hij het bij had om zich te verdedigen. Er hangt hem een boete boven het hoofd.

Vonnis op 19 februari. (LSi)