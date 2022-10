Jongeman krijgt geen straf na stelen geld uit kassa om cadeautjes voor zieke papa te kopen

Een amper 20-jarige jongeman krijgt geen straf nadat hij geld uit de kassa van een kledingzaak in Nieuwpoort stal. Hij kocht er cadeautjes mee om zijn zieke vader op te beuren. De rechter toonde begrip en gaf hem de gunst van de opschorting. Hij moet ook een cursus volgen.

Amper 19 jaar oud was hij toen E. in de zomer van vorig jaar aan de slag mocht gaan in de kledingzaak Tom Tailor in Nieuwpoort. Hij werkte er slechts een paar maanden toen hij betrapt werd op het stelen van geld uit de kassa. “Dat deed hij telkens op dezelfde manieren”, zegt de advocaat van de zaakvoerder. “Ofwel vroeg hij om cash te betalen ofwel retourneerde hij zogezegd teruggebrachte kledij en stak het geld in eigen zakken.”

De winkel eist 3.219 euro terug. Uit het onderzoek bleek dat E. het geld gebruikte om onder meer cadeautjes te kopen voor zijn zieke vader, die van niets wist. Het parket wou hem daarom niet voor de rechter brengen, maar E. ging niet in op de bemiddeling. Hij riskeerde nu zes maanden cel en 1.200 euro boete, maar ook de rechter toonde zich op haar beurt mild. E. kreeg enkel de gunst van de opschorting en moet het gestolen bedrag terug betalen. Hij moet ook een maatschappelijke cursus volgen. (JH)