Jongeman (26) verdacht van verkrachting meisjes na twee avondjes uit: “Ene was one-night-stand, andere verzonnen”

Voor een 26-jarige jongeman uit Gent dreigt voor de rechtbank in Kortrijk een celstraf van twee jaar. Hij wordt er van verdacht na twee avondjes uit in Gent en Kortrijk twee meisjes te hebben verkracht. Slechts één van hen stelde zich nog burgerlijke partij en daagde op als slachtoffer. “Maar ze moet zijn geld niet, daar is het haar niet om te doen”, aldus advocaat Jan Leysen. “Ik wil niet dat mijn stem genegeerd zou worden en zette door, na lange tijd van twijfel en angst”, aldus het meisje. De jongeman ontkent.

In juni 2021 diende een vriendin van het Kortrijkse meisje klacht in bij de politie. Dat gebeurde nadat haar vriendin haar had verteld wat er in de nacht van 18 april 2021 was gebeurd. “Ze ging samen met een vriendin in op de uitnodiging van een vriend voor een privéfeestje in Kortrijk”, schetste advocate Tess Ampe. “Er werd veel alcohol gedronken, ze kusten, maar toen ze te dronken was, viel ze samen met de vriendin in een bed in slaap. Tot ze plots wakker werd door geluid van wiegende bewegingen en pijn en ze moest vaststellen dat de vriend haar met zijn penis aan het penetreren was. Ze duwde hem van zich af en ging in een ander bed liggen. De volgende ochtend stelde ze ook bloed in haar onderbroek vast.” Het meisje bleef enkele weken met het voorval worstelen, barstte op een avond in tranen uit, en vertelde het aan enkele vriendinnen. Eén van hen diende uiteindelijk klacht in.

Woord tegen woord

Het bleek niet de eerste keer dat de jonge Gentse vastgoedmakelaar in spe na een sekspartij in een kwalijk daglicht kwam te staan. Op 23 september 2020 werd een meisje na een nachtje uit in Gent naast hem wakker en herinnerde ze zich nauwelijks wat er was gebeurd. “Een one-night-stand”, aldus de jongeman. “Maar met het meisje in Kortrijk had ik geen seks. Verkrachting is verschrikkelijk, maar valselijk beschuldigd worden van verkrachting is dat ook. We kusten die avond, meer niet. We vielen met zes in hetzelfde bed in slaap en niemand zou iets gezien of gehoord hebben? Het is een leugen die me al heel wat reputatieschade heeft bezorgd. Gelukkig sta ik sterk in mijn schoenen en lieten mijn vrienden me niet vallen.” Hij vroeg de volledige vrijspraak. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van 24 maanden.

Het Kortrijkse meisje en haar advocaten Jan Leysen en Tess Ampe legden zich niet zomaar neer bij zijn verklaringen. “Ze was dronken, weerloos, niet meer in staat om weerstand te bieden”, aldus Jan Leysen. “Meer zelfs: ze sliep. Al de dag nadien vertelde ze aan een vriendin over de verkrachting, enigszins beschaamd natuurlijk, want ze wist ook niet meer heel precies wat er allemaal was gebeurd. Gelukkig is hij een pocher en vertelde hij aan een ander meisje over ‘zijn trofee’. Hij denkt gewoon dat hij zich alles kan permitteren omdat hij uit een begoede familie komt. Waarom bleef hij haar en haar ouders nadien lastig vallen en onder druk zetten om de klacht in te trekken? Als hij toch niets heeft mispeuterd. Hij bazuint in het uitgaansmilieu uit dat het haar om het geld te doen is. Wel, klaar en duidelijk, ze moet zijn geld niet en vraagt 1 euro schadevergoeding.” “Het bezorgt me veel stress en moeite om hier voor de rechtbank te zijn”, aldus het Kortrijkse meisje. “Maar ik wil niet dat mijn stem genegeerd wordt. Er was lange tijd twijfel en angst, maar ben toch sterk genoeg. Ik weet dat hij zal blijven ontkennen, maar hoop toch op een innerlijk besef. Tegen mij gaf hij nadien trouwens al verschillende keren toe dat hij verkeerd was. Op het einde van de rit wil ik trots zijn dat ik toch heb doorgezet.”

Uitspraak midden februari

“Al vier jaar achtervolgen die geruchten me dat ik een verkrachter ben”, aldus de jongeman. “Dat heeft ze in tal van horecazaken al uitgebazuind. Het meisje in Gent was een one-night-stand, daar was er seks met toestemming, maar haar raakte ik met geen vinger aan. Ik ben niet gek om met iemand seks te hebben in een kamer waar nog vier anderen sliepen.” Op 11 februari volgt de uitspraak. (LSi)