Jongeman (16) speelt opgefokte bromfiets kwijt na achtervolging

Zijn bromfiets haalde een snelheid van 72 kilometer per uur en kon met een afstandsbediening afgesteld worden. Toen een 16-jarige jongeman in Harelbeke gecontroleerd zou worden, stoof hij samen met een vriend dan ook weg. “Een domme fout”, gaf hij zelf voor de Kortrijkse politierechter toe.

Op 17 mei 2024 merkten agenten in Harelbeke twee snelle en roekeloze bromfietsers op. Toen ze tot controle wilden overgaan, stoven ze weg, ondanks de sirene en de blauwe zwaailichten. De 16-jarige liet uiteindelijk zelfs zijn tweewieler achter en vluchtte te voet verder. Uiteindelijk moesten de agenten de achtervolging staken.

Werkstraf

Maar een controle op de testrollen bij de jongeman thuis maakte duidelijk dat zijn bromfiets klasse A 72 kilometer per uur haalde in plaats van de toegestane 25 kilometer per uur. Met alle inbreuken op de verzekering, inschrijving en rijbewijs tot gevolg. “Hij maakte een foute keuze door weg te vluchten”, aldus advocaat Dimitri Vantomme. “Mijn oprechte excuses”, vulde de jongeman zelf aan. De politierechter gaf hem een werkstraf van 45 uren in plaats van de boete van 1.600 euro. De bromfiets verklaarde ze verbeurd en speelt de jongeman dus kwijt. (LSi)