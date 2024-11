Jaar cel voor ‘Pinoccio’ die portefeuille uit bestelwagen stal in Zeebrugge

Een man die beschuldigd werd van de diefstal van een portefeuille uit een bestelwagen, is ook in beroep veroordeeld tot een jaar cel.

Op 17 november 2022 werd uit een bestelwagen aan de haven van Zeebrugge een portefeuille gestolen. Camerabeelden duidden Moussa E.T. aan, en hij werd veroordeeld tot één jaar cel. Maar in beroep betwistte zijn advocate dat.

“Hij wou enkel een sigaret roken, en zag in de bestelwagen een aansteker liggen. De portefeuille heeft hij niet gestolen.” Maar het openbaar ministerie was wel overtuigd. “Hij is al zes keer veroordeeld voor diefstallen. Hij zit tot over zijn oren in de drugs! Dit is een crimineel. Hij maakt met zijn auto een manoeuvre die niet anders te verklaren dan buiten het oog van de camera’s te blijven. Alleen had hij dat verkeerd ingeschat. Misschien moet Moussa E.T. zijn naam laten veranderen in Pinoccio!”

Ook het hof geloofde hem niet en veroordeelde hem opnieuw tot een jaar cel.

(OSM)