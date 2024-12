Internering voor 66-jarige man die meisje via Snapchat naaktfoto stuurt

Een 66-jarige man die in Koksijde verbleef, wordt geïnterneerd nadat hij enkele minderjarige meisjes opzocht via Snapchat en hen aanzette tot ontucht. Een van de meisjes stuurde hij ook een foto van zijn geslachtsdeel door. De rechter oordeelde dat hij duidelijk lijdt aan een geestesstoornis.

Het gaat om zedenfeiten met minstens twee meisjes van 15 jaar via Snapchat. “Minstens twee”, verduidelijkte de procureur, “want op zijn gsm werden uiteindelijk ook nog gesprekken gevonden die gewist waren. Het begon met een gesprek tussen hem en een minderjarig meisje waarop klacht werd ingediend bij de politie. In een van de gesprekken stuurde hij een foto van zijn geslachtsdeel door en was een stuk van zijn gezicht te zien. Ook was er een duidelijke zetel te zien thuis. Via zijn profiel kwam de politie bij I.Q. uit en bij de huiszoeking werd de zetel ook gezien. Met nieuwe software van de politie konden ook gewiste gesprekken op Snapchat gevonden worden dus wellicht zijn er meerdere slachtoffers. We vervolgen hem voor het aanzetten tot ontucht en belaging. Daarbij verstoorde de man de rust van de minderjarigen ernstig.”

I.Q. werd eind december door de raadkamer al geïnterneerd maar is nu vrij op proef. Hij wordt nu echter opnieuw geïnterneerd. Volgens de rechter lijdt de man duidelijk aan een geestesstoornis en staat dat in oorzakelijk verband met de feiten. (JH)