Inbreker die ruim 80.000 euro aan geld en juwelen buitmaakte in Ichtegem riskeert 25 maanden cel

Een 34-jarige man uit Gavere riskeert voor de Brugse rechtbank 25 maanden cel voor een woninginbraak in Ichtegem. A.K. maakte ruim 80.000 euro aan geld en juwelen buit en richtte een ware ravage aan. “Er leek wel een tsunami gepasseerd.”

Op 19 augustus vorig jaar drong A.K. (34) uit Gavere een woning binnen in Ichtegem. Hij trapte deuren in, vernielde een raam en haalde de volledige woning overhoop. De dader ging aan de haal met de inhoud van twee kluizen: 31.000 euro cash geld en 50.000 euro aan juwelen.

Inkomsten vishandel

“Het ging onder meer om de inkomsten van de vishandel van mijn cliënten”, verduidelijkte de advocaat van de slachtoffers. “Ook hun spaargeld, horloges, armbanden en zelfs trouwringen bleken verdwenen. Mijn cliënten moesten achteraf een lening aangaan om de eindjes aan elkaar te knopen.”

De politie legde de link met een verdachte BMW die acht dagen voor de feiten staande was gehouden in de buurt. A.K. was toen een van de inzittenden. Op de dag van de feiten dook de Volkswagen van zijn vrouw op in de buurt van de getroffen woning en ook het signaal van zijn gsm situeerde A.K. in Ichtegem.

“Op het toestel stond een foto van de woning. Die werd genomen tijdens een voorverkenning. Dit was geen impulsieve inbraak, maar een goed geplande plundertocht.”

Voorhechtenis

Op 1 februari werd A.K. in Gavere in de boeien geslagen. Zijn vermoedelijke kompanen konden niet worden geïdentificeerd. De man ontkende de feiten aanvankelijk maar op zijn proces was dat niet langer het geval.

“Hij wou het eerst niet toegeven uit schaamte voor zijn familie”, pleitte advocaat Frank Scheerlinck. “Hij zit nu vier maanden in voorhechtenis. Hopelijk kan een voorwaardelijke straf volstaan.”

De slachtoffers wilden weten wat er met de buit gebeurd was, maar A.K. bleef hen het antwoord schuldig. “Er leek wel een tsunami door ons huis gegaan”, stelde de bewoner van de woning. “Mijn moeder is achteraf gestorven van verdriet.” De uitspraak volgt op 29 juni. (AFr)