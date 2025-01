Illegale wapens gevonden bij vogelkweker (62) tijdens controle vogelvangst: “Zelfs in het nachtkastje lag een revolver”

Een gepensioneerde vogelkweker moest zich maandag in de rechtbank van Ieper verantwoorden voor inbreuken in een verzameling wapens en munitie overal in het huis, tot in z’n nachtkastje. Dit kwam aan het licht door een controle rond illegale vogelvangst. “Dit zijn voornamelijk erfstukken”, aldus de man. “Het pistooltje dat m’n grootvader kreeg van de Poolse bevrijders in WO II wil ik graag terug.”

De 62-jarige man uit Zonnebeke stond maandagochtend in de correctionele rechtbank van Ieper terecht voor verschillende inbreuken op de wapenwetgeving. “Op 22 oktober 2023 gebeurde een controle bij de beklaagde thuis door inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos, samen met de politie”, zei de procureur. “De controle had te maken met een dossier van illegale vogelvangst en inbreuken op de reglementering rond beschermde vogelsoorten. Tijdens deze controle werd vastgesteld dat er verschillende vuurwapens en hoeveelheden munitie aanwezig waren, onder meer in een tuinhuis.”

Revolver in nachtkastje

“Na deze vaststellingen werd een huiszoeking op heterdaad uitgevoerd”, vervolgde de procureur, die een overzicht gaf van waar wapens en munitie werden aangetroffen. Het ging onder meer om de veranda, de vensterbank, bergkamer en de slaapkamer. “Zelfs in het nachtkastje lag een revolver. Het gaat echt om grote hoeveelheden wapens en munitie”, aldus de procureur, die sprak over “meer dan duizend stuks”. “De meneer heeft zijn volledige medewerking verleend tijdens deze huiszoeking. Hij verklaarde dat het ging om erfstukken van zijn vader en nonkel die hij bewaarde.”

Tank tegengehouden

Ook van zijn grootvader, zo zei de man zelf na de pleidooien. “Mijn grootvader hield de eerste tank tegen van de Polen tijdens de bevrijding van Passendale in de Tweede Wereldoorlog. Hij had een café-restaurant en ontving er een Poolse luitenant. Hij kreeg een pistooltje, dat toen kon gebruikt worden als zelfmoordwapen. Dat zou ik graag terugkrijgen.”

“Maar die kans is heel klein, ook al gaat het om antieke erfstukken”, vult z’n advocaat Samuel Algoet aan. “Ze zijn er streng op en het is een beetje een heksenjacht geweest. Als ze bij de gemiddelde boeren zouden binnenvallen, vinden ze op vandaag overal wel nog iets.”

Fervente vogelkweker

Naast de verbeurdverklaring van zijn wapens riskeert de beklaagde nog een principiële geldboete van 500 euro, eventueel met uitstel. Algoet omschreef zijn cliënt als “een fervente vogelkweker”. “Jammer dat hij voor het andere luik van zijn dossier rond het kweken van vogels wordt gedagvaard in Kortrijk. Het was eleganter geweest als die zaken samen waren behandeld. Maar goed, het is nu zo. Een van de gevonden wapens in het huis van mijn cliënt is geen erfstuk. Dit werd destijds legaal aangekocht in Roeselare in een wapenhandel, zoveel jaren geleden – ik ken de datum niet vanbuiten – maar het is uit de tijd voor de wijziging in de wapenwet naar aanleiding van schietincidenten in Antwerpen. Deze vroegere vergunning was niet meer geldig. Men moest een nieuwe vergunning aanvragen en dat wist meneer niet. Dit wapen gebruikte hij voor kleiduifschietingen in de zomer in heel het land. Dit is nu ook meer aan banden gelegd en strenger geregeld dan vroeger.”

Pistool in ruil voor wijn

Ook Algoet ging dieper in op het pistooltje van de grootvader van z’n cliënt. “Dat was een geschenk van een Poolse luitenant in ruil voor een fles wijn door z’n grootvader in Passendale. Het gaat om een heel klein pistooltje. Hij was in het bezit van deze erfstukken zonder kwade bedoelingen. In die zin vraag ik de rechtbank om enige mildheid aan de dag te leggen in dit dossier en de opschorting toe te kennen. Op het strafblad van meneer staat slechts één feit: een verkeersfeit met intoxicatie van 2012, al enige tijd geleden. Ik wil er ook op wijzen dat de vogelsport zijn enige hobby is en om dit te kunnen verderzetten, heeft hij een blanco strafregister nodig. Meneer is gepensioneerd, zijn echtgenote is MS-patiënte. Ze hebben het niet zo gemakkelijk. Ik vraag om rekening te houden met de familiale situatie van meneer.”

Overal rond

“Had u er niet aan gedacht dat de wet gewijzigd was en dat u bepaalde zaken kon laten regulariseren”, vroeg de rechter aan de beklaagde. “De wapens en munitie lagen overal rond: de slaapkamer, het nachtkastje, de veranda, de bergkamer… het gaat niet om verborgen plaatsen, die uit het oog zijn verloren. Wat deed je met die wapens?”

“Niets”, antwoordde de man. “Dat lag er gewoon. Ik gebruikte ze niet, ook niet voor vogelvangst of jacht. Daar heb ik geen wapens voor nodig.”

Het vonnis wordt uitgesproken op 10 februari. (TP)