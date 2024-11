“Ik wacht op haar, al duurt het 10 jaar”: man met losse handjes terecht voor partnergeweld maar nog altijd hoopvol

“Als liefde strafbaar is, dan mag je me een zware straf geven. Ik ben honderd procent overtuigd dat ze naar mij zal terugkeren.” Twee jaar nadat zijn echtgenote hem verliet na aanhoudend geweld, bedreigingen en belaging leek een 32-jarige man uit Roeselare voor de rechtbank in Kortrijk nog altijd niet overtuigd van het einde van zijn relatie. “Ik blijf op haar wachten, al duurt het tien jaar.”

In 2015 huwde Himatullah K. in Afghanistan. Hij verliet zijn land om naar België te komen en in 2021 volgde zijn echtgenote. Maar al snel begonnen de discussies en slaande ruzies. “Zij wou zich inburgeren en studeren, hij wou dat ze vooral hem zou dienen en kinderen zou voortbrengen”, aldus de advocate van de vrouw. Amper één maand nadat ze Afghanistan voor België had ingeruild, kwam al de eerste klacht over slagen en bedreigingen met een mes. De vrouw zocht hulp bij een oom in Luik, maar keerde uiteindelijk toch naar haar echtgenoot terug. “Na ernstige bedreigingen, onder meer van haar familie in Afghanistan”, aldus de advocate van de vrouw.

Maar op 14 december 2021 kwam het in de auto opnieuw tot een verhitte discussie. Himatullah K. trok zijn echtgenote bij de haren, sleurde haar uit de auto en beukte haar met haar hoofd tegen de autodeur. In januari 2022 volgde een klacht wegens bedreigingen en belaging. Hij zocht zijn echtgenote in een vluchthuis in Gent en dreigde er mee haar te vermoorden als ze bij een andere man zou zijn. Opnieuw werd ook haar familie in Afghanistan bedreigd.

Een contactverbod bleef dode letter. De openbare aanklager vorderde een celstraf van vijftien maanden en een boete. K. vroeg de vrijspraak. “Ik hou nog altijd van haar en wil nog altijd met haar verder”, verraste hij. “Ik ben nog altijd honderd procent overtuigd dat ze zal terugkeren. Ik wacht op haar.” “Besef je dan niet dat zij niet meer wil terugkeren, klacht indiende en ondertussen al twee jaar is vertrokken?”, kaatste de rechter de bal terug. “Al moet ik tien jaar wachten”, antwoordde K. “Haar zus wil ondertussen met mijn broer huwen en de families zijn akkoord.” “Hij beseft nu wel dat er in België andere normen en waarden gelden dan in Afghanistan’, aldus advocaat Lennert Cornette. Vonnis op 16 december. (LSi)