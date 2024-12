“Ik kan wel autorijden hoor”: amper 5 maanden rijbewijs en al geklist aan 182 km/u op E17

Amper 18 jaar en pas vijf maanden in het bezit van een rijbewijs en een jongeman uit Waregem liet zich al opmerken aan 182 kilometer per uur op de E17 in Harelbeke. “Als je wil tonen dat je kan autorijden, doe dat dan op een racecircuit”, vond de openbare aanklager.

Op 20 april haalde W.D. op de snelweg een anonieme politiewagen in. Dat wekte de aandacht van de agenten, die daarop ook hun snelheid opvoerden en op hun beurt de jongeman inhaalden. Waarop hij nog eens de snelheid de hoogte in joeg. “Hij liet zich opjutten en beseft dat hij dat niet had mogen doen”, aldus advocaat Stijn Dewolf. “Een grote fout, dat beseft hij.”

Toen de jongeman staande kon worden gehouden en bleek dat hij eigenlijk nog maar enkele maanden zijn rijbewijs had behaald, klonk het: “Maar ik kan autorijden hoor.” “Als je dat wil tonen, doe dat dan op een racecircuit”, diende de procureur hem van antwoord. “Mijn excuses voor mijn rijgedrag. Het zal niet meer gebeuren”, besloot de jongeman.

Opnieuw examen

De politierechter veroordeelde hem tot een boete van 400 euro en een rijverbod van één maand. Hij zal opnieuw voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven moeten slagen vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen. Meteen een nieuwe kans om te tonen dat hij wel degelijk veilig kan autorijden. (LSi)