Hongerige beveiligingsagent met cocaïne onder stoel in Menen betrapt: “Hij was op zoek naar een Mc Donalds”

Hij was met cocaïne met een straatwaarde van zo’n 10.000 euro onderweg toen hij in Menen kon geklist worden maar een 35-jarige Nederlandse beveiligingsagent uit Rotterdam beweert dat hij daar niets van afwist. Het parket verdacht er hem van een drugskoerier te zijn die 200 gram cocaïne in de regio wou verdelen. De rechter hakte de knoop door.

Op 30 juni 2022 merkte een politiepatrouille in Menen een Audi A3 met Nederlandse nummerplaat op. In de grensstreek, die geteisterd wordt door Franse of Nederlandse drugskoeriers, voldoende om tot een controle over te gaan.

Onder de passagiersstoel kon 202 gram cocaïne worden gevonden. Een drugshond reageerde op nog tal van andere plaatsen in de auto maar meer drugs kon niet meer opgespoord worden. Abdelilah El M. hoorde het in Keulen donderen. “Ik was van mijn zieke tante in Antwerpen naar familie in Frankrijk onderweg”, aldus de man, bijgestaan door de Antwerpse advocaat Johan Platteau.

Honger

“Ik kreeg honger en nam de afrit in Menen. Toen de agenten me staande hielden, zocht ik op mijn gsm de dichtstbijzijnde McDonalds op. Ik dacht immers dat ik snel opnieuw zou mogen vertrekken.” Niets was minder waar want El M. vloog ruim 2 maanden in de cel. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 15 maanden.

De Nederlander, zelfstandig beveiligingsagent met 7 werknemers onder zijn hoede op het moment van zijn arrestatie, hield zijn onschuld vol. “Ik was onderweg met een bedrijfswagen waar ook tal van anderen mee reden”, lanceerde hij een andere denkpiste.

“Misschien waren de drugs wel van één van hen?” “Ongeloofwaardig”, vond de openbare aanklager. “Wie laat nu drugs met een straatwaarde van minstens 10.000 euro zomaar in een auto achter?”, vroeg ze zich af.

Bewakingsagent

“Aan de onderzoeksrechter vroegen we DNA-onderzoek of onderzoek naar vingersporen op het pakket drugs te doen”, aldus Johan Platteau.“In een poging zijn onschuld te bewijzen. Maar dat is geweigerd. Hij kwam nog nooit met politie of gerecht in aanraking en telefonie-onderzoek leverde niets op.”

Door zijn arrestatie en aanhouding moest de Nederlander noodgedwongen zijn activiteiten als bewakingsagent even stop zetten. Hij baat nu in Rotterdam een voedingswinkel uit maar wil graag zijn vroegere activiteiten hervatten.

Een blanco strafregister is daarvoor onontbeerlijk. De Audi A3 is twee jaar later nog altijd in beslag genomen. De Nederlander zou die graag terugkrijgen maar de rechter verklaarde het voertuig verbeurd. Ze hechtte ook geen geloof aan het feit dat El M. niet van de drugs op de hoogte was.

Naar de cel zal El M. wel niet meer moeten terugkeren want hij kreeg een celstraf van 15 maanden, waarvan enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf is uitgesproken. Hij zal wel nog een boete van 4.000 euro moeten betalen.

