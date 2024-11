“Hij daagde mij uit en ik heb een kort lontje”: Knokse kopschopper krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 21-jarige Albanees uit Knokke-Heist heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zware feiten van zinloos geweld. Het slachtoffer werd zelfs tegen het hoofd geschopt.

Op 19 augustus vorig jaar kreeg E.S. het rond 4 uur ’s nachts in Knokke-Heist zwaar aan de stok met een andere man. Camerabeelden wezen uit dat de twintiger het slachtoffer trakteerde op meerdere vuistslagen en zelfs tegen het hoofd schopte toen hij al op de grond lag. “Het slachtoffer was een week werkonbekwaam”, stelde de procureur. “Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Tijdens zijn verhoor gaf E.S. de feiten toe. “Hij daagde mij uit en ik heb een kort lontje”, stelde hij. Dat laatste kon de procureur enkel beamen. Ze verwees daarbij naar het strafblad van E.S., die op 16 januari een jaar voorwaardelijk kreeg voor vijf feiten van zinloos geweld in Knokke-Heist. In het huidige dossier vroeg ze achttien maanden cel.

Bokslessen

De verdediging vroeg om rekening te houden met de eerdere veroordeling en geen bijkomende straf meer op te leggen. “Mijn cliënt volgt op mijn aanraden bokslessen”, pleitte meester Renaat Landuyt. “Daar leert hij zijn agressie beheersen. Hij werkt nu in de horeca.”

De rechtbank uiteindelijk hield rekening met de eerdere veroordeling, maar legde bijkomend tien maanden celstraf op. Daarvan is enkel de voorhechtenis effectief. Als E.S. zich de komende jaren niet aan de voorwaarden weet te houden, wordt ook de rest van zijn straf effectief. (AFr)