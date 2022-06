Hardrijder (26) die drie jaar geleden aan 120 per uur en onder invloed bejaarde vrouw (76) van de weg maaide in Koksijde toch nog veroordeeld

Drie jaar nadat een 28-jarige bestuurder van een zware pick-up Dodge RAM een zwaar ongeval veroorzaakte bij een fout inhaalmanoeuvre in Koksijde is de bestuurder voor dat ongeval alsnog veroordeeld. Bij het ongeval raakte een bejaarde vrouw zwaargewond. Bestuurder T.V. werd eerder enkel veroordeeld voor sturen onder invloed, maar wordt nu ook gestraft voor het ongeval zelf. “De botsingsnelheid bedroeg immers 120 kilometer per uur.”

Het zware verkeersongeval gebeurde vrijdagavond 24 mei 2019 in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde. Een toen 76-jarige vrouw uit Kontich was met een vriendin op weg naar haar tweedeverblijf in haar Citroën C3. Er waren werken in de straat en op het einde van de versmalde rijstrook wilde een vrouw in een Renault een inhaalmanoeuvre inzetten.

Plots volgde een zeer zware klap. Beide wagens bleken aangereden te zijn door de Dodge Ram van de nu 28-jarige T.V. uit Koksijde. Alle auto’s werden weg geslingerd, over het fietspad, door een haag en eindigden in een weiland.

De 76-jarige vrouw raakte zwaargewond en lag drie weken in het ziekenhuis. T.V. bleek bij het ongeval 1,16 promille in zijn bloed te hebben en reed te snel. Opvallend genoeg sprak de politierechter hem in 2020 vrij voor schuld bij het ongeval.

Volgens de politierechter werd T.V. in zijn manoeuvre verschalkt door de Renault die zelf het inhaalmanoeuvre had ingezet. T.V. werd enkel veroordeeld voor rijden onder invloed en kreeg 3 maanden rijverbod, waarvan 1 effectief en 2.400 euro boete, waarvan 800 euro effectief.

Botsingsnelheid 120 kilometer per uur

Het vonnis leidde tot bijzonder veel ongeloof bij de slachtoffers die prompt in beroep gingen. De zaak in beroep nam veel tijd in beslag want een deskundige boog zich over alle kenmerken van het ongeval. Die kwam tot opvallende conclusies.

“Uit een computersimulatie blijkt dat de botsingsnelheid van de Dodge Ram met de Renault 120 kilometer per uur was, waar 70 was toegelaten. Als hij een snelheid van 70 kilometer per uur had gehad zou het manoeuvre van de bestuurster van de Renault niet hinderlijk geweest zijn. “

“Door ongepast veel te snel te rijden heeft T.V. het ongeval en de schade veroorzaakt.” De visie van de politierechter in beroep heeft zware gevolgen voor T.V.

Hij krijgt nu immers een extra straf, naast de bevestigde straf voor het rijden onder invloed, van een maand cel met uitstel, 800 euro boete en 14 dagen rijverbod. Vooral op burgerlijk gebied verandert er veel.

Eerder moest T.V. geen schadevergoedingen betalen, nu wel. En die zijn fors. Hij moet nu al een schadevergoeding van 14.581 euro betalen, waarvan 10.000 euro voorlopige schadevergoeding aan de bejaarde vrouw uit Kontich.

