Hardleerse dief gaat met kerstdecoratie en handdoeken aan de haal in leegstaand hotel in Torhout: “Hij kampt met soort verzamelwoede”

Een 49-jarige Beernemnaar riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor een diefstal in het leegstaand hotel Gravenhof in Torhout. Björn K. was lang niet aan zijn proefstuk toe. Zijn partner staat mee terecht.

Op 3 november vorig jaar werd Ann D. (49) op heterdaad betrapt bij een diefstal in hotel Gravenhof in Torhout. In de leegstaande horecazaak, die naast een hotel ook een feestzaal en een restaurant omvat, had ze samen met haar partner Bjorn K. (49) enkele boxen uit het plafond getrokken. Het duo had meerdere boodschappentassen gevuld en klaargezet. De buit omvatte onder meer kerstdecoratie en handdoeken.

Bij het koppel thuis trof de politie nog meer gestolen spullen aan, waaronder drie wc-borstels en drie douchekoppen die eind oktober al uit dezelfde horecazaak verdwenen waren. Ann D. verklaarde dat ze op vraag van haar partner mee op dievenpad ging. Björn K. stelde dat de drang om te stelen soms sterker is dan zichzelf.

Verzamelwoede

Volgens de verdediging was van inbraak geen sprake. “De poort stond gewoon open”, pleitte Julien Wydoodt, de advocaat van K. “Mijn cliënt pleegde de feiten uit een soort verzamelwoede. Hij ontkent wel de feiten van eind oktober.”

De procureur vroeg achttien maanden cel voor K. en zes maanden cel voor zijn vriendin. De twee werden op 4 oktober al veroordeeld tot respectievelijk achttien maanden effectief en zes maanden met uitstel voor diefstallen in dezelfde periode. De verdediging vroeg om geen bijkomende straf meer op te leggen.

De rechtbank doet uitspraak op 17 december. (AFr)