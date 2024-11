Grootvader, vader en kleinzoon op dievenpad bij Action: “Sportzakken richting Moldavië”

Een 64-jarige grootvader en diens 37-jarige zoon en 19-jarige kleinzoon riskeren samen één jaar cel nadat ze bij zes Actionwinkels in ons land op dievenpad gingen. Telkens stalen ze een sportzak, stopten die vol winkelgoederen en verstuurden die naar thuisland Moldavië. Enkel de grootvader en kleinzoon stonden terecht, vader L.B. kon ontsnappen en liet hen stikken. “Ze zijn daar erg ontgoocheld in”, sprak hun advocaat.

Het trio uit Moldavië verbleef in een Fedasilcentrum, maar besloot om tussen 6 juni en 24 juni op dievenpad te gaan bij verschillende Actions in ons land. Zo werden ze op 15 juni betrapt in het filiaal van Diksmuide, maar konden ze vluchten. De auto waarmee ze zich verplaatsten werd geseind en op 25 juni werd de auto na een hit bij een ANPR-camera in Asse aan de kant gezet. Intussen hadden ze ook al hun slag geslagen in Actionfilialen van Wellin, Melle, Brugge, Hamme en Wetteren. “In hun auto werden zes sportzakken gevonden waarin telkens buit zat met goederen uit de Action”, sprak de procureur. “Hun modus operandi was telkens dezelfde: ze gingen de winkel binnen, stalen een sportzak, staken die vol goederen zoals onderhouds- en huishoudproducten en elektronica zoals bluetoothspeakers en stuurden de sportzakken dan op naar Moldavië. Er zijn camerabeelden en belastende foto’s op een van hun gsm’s. Ik vraag voor elk één jaar cel en 1.200 euro boete.”

Vader in de steek gelaten

Enkel grootvader N.C. (64) en kleinzoon G.P. (19) zitten in de gevangenis en kwamen met een advocaat naar hun proces. Vader L.B. (37) kon niet opgepakt worden. “En hij heeft zijn eigen zoon en vader in de steek gelaten intussen”, sprak meester Nadia Lorenzetti namens G.P. “Nochtans hebben we hem gebeld uit de gevangenis want zijn verklaring zou kunnen helpen. Maar hij weigerde. Natuurlijk zijn beiden daar nu serieus ontgoocheld door. We vragen voor hem een celstraf met uitstel zodat hij terug kan keren naar zijn moeder en zusje in Moldavië. Ook zij werden immers in de steek gelaten.” Ook de grootvader drukte zijn spijt en wens uit terug te keren.

Vonnis op 12 november. (JH)