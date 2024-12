“Goedkoopste van de regio!!”: jongeman krijgt zes maanden cel en boete voor verkoop lachgas via Instagram

“Levering Kortrijk en omstreken binnen 30 minuten. 2 kg 50 euro.” Het Instagramaccount ‘gas2go_8500’ van een 24-jarige jongeman uit Kortrijk liet weinig aan de verbeelding over. Tussen 2020 en 2021 verkocht hij illegaal flessen lachgas in de Kortrijkse regio. Op zijn proces kwam hij niet opdagen, maar dat stond een straf niet in de weg.

In het kader van een ander gerechtelijk onderzoek nam de politie op 25 april 2022 het gsm-toestel van Mohamed L. (24) uit Kortrijk in beslag. Bij uitlezing bleek dat er via twee Instagramaccounts lachgas te koop werd aangeboden. Ook bij een drietal andere controles bleek L. telkens lachgas in de auto te hebben. Volgens de openbare aanklager verhandelde hij 177 flessen lachgas tussen 2020 en 2023. Hij eiste een celstraf van negen maanden. De rechter achtte echter niet alles bewezen, enkel de verkoop tussen augustus 2020 en oktober 2021. Goed voor een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro. Ze verklaarde ook een bedrag van 14.160 euro, de geschatte opbrengst van het handeltje, verbeurd. (LSi)