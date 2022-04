Gepensioneerde leerkracht uit Koksijde vrijgesproken voor diefstal van tientallen boeken uit bibliotheken

Een gepensioneerde leerkracht uit Koksijde is door de strafrechter in Veurne vrijgesproken nadat hij beschuldigd werd tientallen boeken te hebben gestolen uit de bibliotheken van Koksijde en Sint-Niklaas. Er waren te weinig bewijzen.

Ex-leerkracht W.V. is afkomstig uit Sint-Niklaas, maar woont nu in Koksijde. Hij is een fervent lezer en leende zelfs soms dagelijks boeken uit in de bibliotheek. Eerst in Sint-Niklaas en dan in Koksijde tussen 2016 en 2018.

De bibliothecaris belde de politie die een onderzoek startte. Het parket besloot W.V. te vervolgen. “Hij ging telkens op dezelfde manier te werk”, sprak de procureur. “De veiligheidstags werden telkens verwijderd zodat de boeken meegenomen konden worden. De politie had een vermoeden naar W.V. toe, maar stelde ook vreemde vragen aan het personeel.”

Het finaal bewijs kwam er omdat er twee gestolen boeken teruggevonden werden bij W.V. thuis, maar nadien kon niet bewezen worden dat ze gestolen werden. W.V. en zijn advocaat Jeroen Thieren hielden een omstandig pleidooi en brachten een doos vol boeken mee die de bibliotheek opgaf als gestolen, maar die W.V. via afvoerlijsten gewoon kon kopen. “Het zijn boeken die zogezegd afgevoerd zijn en je nooit kan kopen, maar hun prijsetiketten hangen er nog aan”, klonk het. De bibs pasten daarop hun lijsten met zogezegd gestolen boeken telkens aan, wat alleen maar meer verwarring creëerde. Zelfs de procureur raakte nadien overtuigd dat W.V. onschuldig was. De rechter sprak hem nu over de hele lijn vrij. (JH)