Geldboete voor ‘ladderzatte’ Oostendse vrouw die politie bestookte met nodeloze oproepen

In zwaar beschonken toestand belde een 58-jarige Oostendse op twee dagen tijd tientallen keren naar de politie. Telkens ging het om nutteloze oproepen. Dat levert haar nu een gepeperde rekening op.

Op 3 en 9 september 2023 belde V.F. in totaal liefst 39 keer naar de lokale politie van Oostende en de federale politie. Volgens het OM diste ze telkens in een ‘ladderzatte’ toestand een warrig verhaal op. De politie wees er haar meermaals op dat nutteloze oproepen naar de politie strafbaar zijn, maar V.F. wou van geen ophouden weten. “Ik mocht niet meer bellen, maar ik doe het toch”, sneerde ze aan de telefoon.

De 58-jarige Oostendse kwam niet opdagen voor haar verhoor, maar zakte wel af naar de Brugse strafrechtbank waar procureur Jinmin Arnou tien maanden cel vroeg wegens elektronische belaging. “Eventueel voorwaardelijk zodat mevrouw haar alcoholprobleem kan aanpakken”, stelde ze. “Dergelijke feiten zijn niet enkel ergerlijk, maar potentieel ook gevaarlijk. De hulpdiensten zijn immers minder bereikbaar voor mensen die écht in nood zijn.”

Het OM polste of V.F. bereid is probatievoorwaarden na te leven. “Ik versta dat allemaal niet”, zei de vrouw, die zonder advocaat naar haar proces kwam. “Maar de laatste tijd heb ik geen zo’n feiten meer gepleegd. Sorry hoor, meneer”. De rechtbank hield het uiteindelijk op een geldboete van 800 euro. (AFr)