Geen straf voor ‘pornoverzamelaar’ met 62.000 beelden, waaronder van kindermisbruik

Een 57-jarige man uit Diksmuide heeft de gunst van de opschorting gekregen voor het bekijken en downloaden van beelden van seksueel kindermisbruik. De man is al jaren naar eigen zeggen een verwoed ‘pornoverzamelaar’, en had liefst 62.000 beelden op zijn computer staan. Daartussen zaten zeventig foto’s en negentien video’s van kindermisbruik.

Een tweetal jaar geleden kreeg het federaal parket van de buitenlandse autoriteiten het IP-adres door van de 57-jarige C.V. uit Diksmuide omdat die gelinkt was aan het downloaden van beelden van seksueel misbruik van kinderen. De politie klopte daarop aan voor een huiszoeking met toestemming. “De man bleek een obsessie te hebben voor porno en een obsessief verzamelaar”, sprak de procureur. “Op zijn computers werden liefst 62.000 bestanden en foto’s gevonden, allemaal sterk gestructureerd in mappen. Het ging vooral over beelden van volwassen vrouwen maar volgens het onderzoek waren er ook zeventig unieke afbeeldingen en negentien video’s, van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast zijn er vermoedens over nog eens 52 beelden.”

Psychologische begeleiding

Het parket eiste één jaar cel, maar C.V. en zijn advocaat vroegen de vrijspraak. “Hij weet dat hij een aanzienlijke collectie pornofoto’s heeft, maar wist helemaal niet dat daar iets strafbaar tussen zat”, klonk het. Vermoedelijk stonden die beelden op een oude laptop die hij vanuit het containerpark meenam, of downloadde hij die per ongeluk. De rechter achtte de feiten wél bewezen, omdat C.V. die zelf uploadde naar zijn eigen opslagaccount. Hij kreeg nu de gunst van de opschorting en moet zich psychologisch laten begeleiden voor zijn probleem. (JH)