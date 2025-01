Geen enkelband meer voor Jurgen L. (50), die gezin van drie doodreed onder invloed

De 50-jarige Jurgen L. uit Torhout, die in augustus vorig jaar een jong gezin van drie van de weg maaide, moet geen enkelband meer dragen. De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend dat de man vrij komt onder voorwaarden. Kort na het ongeval bleek dat de vijftiger onder invloed van alcohol reed. Bovendien was hij geen onbekende voor justitie.

De Brugse raadkamer besliste op 18 oktober vorig jaar dat de vijftiger de cel mocht verlaten onder elektronisch toezicht. Drie maanden later beslist de Brugse raadkamer nu dat de vijftig ook zijn enkelband achterwege mag laten. Het West-Vlaams parket bevestigt dat de vijftiger wordt vrijgelaten onder voorwaarden. “We tekenen geen beroep aan tegen die beslissing”, klinkt het.

Sinds de nacht van 10 op 11 augustus vorig jaar moeten de familie en vrienden van Janick (29), Janice (30) en Maithé (8) verder zonder hen. Het jonge gezin uit Kortemark werd op weg naar huis op de E403 in Ruddervoorde van de weg gemaaid door Jurgen L. (50). Het jonge gezin had geen schijn van kans. Na een avondje op restaurant besloot de vijftiger – hoewel hij te veel gedronken had – met de wagen naar huis te rijden.

De klap op de autosnelweg was bijzonder hevig. De wagen van het gezin werd weggeslingerd in het struikgewas. Moeder, vader en dochter waren op slag dood. Ook de wagen van doodrijder Jurgen was verhakkeld en belandde naast de autosnelweg.

Na het ongeval werd Jurgen L. meteen gearresteerd. Al snel bleek dat de man veel te snel reed én dat hij onder invloed van alcohol was. De eerste week na het ongeval herstelde de man in het ziekenhuis van een hersenschudding. In oktober mocht Jurgen L. voor het eerst de cel verlaten met een enkelband. Het nieuwe jaar start voor de doodrijder, drie maanden na het toekennen van zijn enkelband, zonder elektronisch toezicht.

Advocaat Meester Van Steenbrugge wilde na afloop geen commentaar kwijt.