Geen alcoholslot, wel extra rijverbod en boete na ravage met 2,1 promille: “Sinds het ongeval geen alcohol meer gedronken”

Ondanks de ravage die hij met 2,1 promille alcohol in het bloed langs de Ardooisestraat in Emelgem bij Izegem aanrichtte, ontsnapte een 46-jarige automobilist uit Kachtem bij Izegem aan een alcoholslot. De politierechter las hem wel stevig de les en gaf een rijverbod van 45 dagen en een boete van 1.600 euro. “Hij drinkt sindsdien geen alcohol meer”, aldus advocaat Kurt Vanthuyne.

Op 20 mei reed Pieter D. met zijn BMW langs de Ardooisestraat in Emelgem naar huis. Hij had stevig gedronken en reed sneller dan de 50 kilometer per uur die er toegelaten is. In een lichte bocht verloor hij de controle over het stuur. Zijn voertuig botste tegen een geparkeerde Audi A1, die op zijn beurt tegen een Volkswagen Passat botste. De stuurloze BMW van Pieter D. reed links van de weg door de haag tussen fietspad en rijweg, kruiste het fietspad en belandde net niet in een weide waar koeien stonden te grazen. D. stapte uit, stamelde ‘sorry’ en bleek onder invloed van alcohol. 2,1 promille, zo bleek. Voor het ongeval en de alcoholintoxicatie moest hij zich voor de politierechter verantwoorden. “Niet voor het eerst, want ook in 2013 liep je al eens een veroordeling op voor alcoholintoxicatie na een ongeval”, zag de openbare aanklager op zijn strafblad. “Je was dus al eens gewaarschuwd, maar blijft gewoon verder doen.”

Zelfstandig garagist

Advocaat Kurt Vanthuyne wees er de politierechter op dat de vorige veroordeling al meer dan tien jaar geleden was. Hij drong er op aan geen alcoholslot op te leggen. “Hij is zelfstandig garagist. Een alcoholslot zou hem in zijn job stevig in de problemen brengen. Uit verschillende attesten blijkt dat hij sinds het ongeval geen alcohol meer drinkt.”

Helemaal overtuigd bleek de politierechter aanvankelijk niet. “Wellicht heb je in 2013 ook beloofd niet meer te zullen autorijden als je gedronken hebt”, klonk het. “Je was toen ook al garagist en kreeg toen één maand rijverbod. Welke garanties heb ik nu eigenlijk?”

Voordeel van de twijfel

Toch gaf ze Pieter D. nog het voordeel van de twijfel en legde geen alcoholslot op. Meteen na het ongeval moest D. zijn rijbewijs al vijftien dagen onmiddellijk inleveren. Daar komt door de uitgesproken veroordeling binnenkort nog eens dertig dagen bij. (LSi)