Gedrogeerde automobilist krijgt compliment en ontsnapt aan rij-ongeschiktheid: “Doe zo verder”

“Chapeau. Je maakt mijn dag goed.” Een 29-jarige automobilist uit Wevelgem mocht op de politierechtbank in Kortrijk een zeldzaam complimentje van de openbare aanklager in ontvangst nemen. Zijn inspanningen om van de drugs af te geraken, stemden ook de politierechter milder.

Op 31 juli 2023 kon G.V. (29) uit Wevelgem versuft in zijn auto aangetroffen worden. Even voordien had hij langs de Kortrijkse ring R8 een verkeersbord aangereden, met een lekke band tot gevolg. V. bleek onder invloed van cannabis en cocaïne. Niet voor het eerst dat hij met drugs in aanraking kwam, getuige twee veroordelingen uit 2015 en 2016. “Een gelegenheidsgebruiker, geen gewoontegebruiker”, schetste advocaat Tim Dierynck.

Nieuwe kans

Maar woorden alleen overtuigden de politierechter niet, alleszins niet toen hij in januari 2024 niet opdaagde op de afspraak bij een gerechtsarts om te laten onderzoeken of hij nog onder invloed van drugs was. V. dreigde rij-ongeschikt verklaard te worden, maar kreeg nog een kans om aan te tonen dat hij drugsvrij was. En die greep hij dit keer. “Tal van urinetesten zijn negatief”, toonde Tim Dierynck zwart op wit aan. De man moet het al sinds het missen van de afspraak met de gerechtsarts zonder rijbewijs doen, verloor daardoor zijn job maar kon elders aan de slag. Op basis van de goede resultaten van de urinetesten, verklaarde de politierechter hem niet rij-ongeschikt. En kreeg hij er dus nog een compliment van de openbare aanklager bovenop. “Je bent van die ‘brol’ af”, feliciteerde de procureur de twintiger. “Niet iedereen slaagt daar in. Doe zo verder.” Bovenop de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs voor vijftien dagen en de periode dat hij het tot nu al zonder rijbewijs heeft moeten doen, zal G.V. wel nog eens vijftien dagen zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij kreeg ook een boete van 1.600 euro. (LSi)